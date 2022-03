Demos und Baustellen in Berlin: Hier kann es heute zu Staus kommen

Am Montag finden in Berlin einige Demonstrationen statt. Zudem gibt es Baustellen. Wo für Autofahrer Stau-Gefahr besteht.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Demos und Baustellen: Hier kann es heute zu Staus kommen

Baustellen und Demonstrationen behindern am Montag, den 7. März 2022 den Verkehr in Berlin. Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick.

A100 (Stadtring)

Aufgrund von Reparaturarbeiten in Höhe der Anschlussstelle Schmargendorf wird die Autobahn erneut in der Nacht zu Dienstag von 20 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Wedding zwischen Konstanzer Straße und Hohenzollerndamm gesperrt.

Karlshorst

Eine Demonstration beginnt gegen 18.30 Uhr am S-Bahnhof Karlshorst. Der Zug führt über Treskowallee und Am Tierpark bis zum Eingang des Tierparks. Bis 21 Uhr kann es Verkehrsbeeinträchtigungen geben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Köpenick

Auf dem Schloßplatz startet um 17.45 Uhr eine Demonstration. Der Zug führt bis ca. 21 Uhr über Müggelheimer Straße, Lange Brücke, Köllnischer Platz, Gutenbergstraße, Flemmingstraße, Oberspreestraße, Ottomar-Geschke-Straße, Adolf-Heyden-Straße, Carl-Spindler-Straße, Ernst-Grube-Straße, Mentzelstraße, S-Bhf. Spindlersfeld, Oberspreestraße, Westendstraße, Rudower Straße, Adlershofer Straße, Glienicker Straße, Grünauer Straße, Köllnischer Platz, Lange Brücke und Müggelheimer Straße zurück zum Schloßplatz.

Kaulsdorf

Am Morgen beginnt eine neue Leitungsbaustelle auf der Planitzstraße. Bis Mitte Mai ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Heinrich-Grüber-Platz und Myslowitzer Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Kreuzberg

Aufgrund einer Demonstration kommt es von 18 bis 22 Uhr zu Verkehrsstörungen entlang der Strecke Oranienplatz, Oranienstraße, Adalbertstraße, Kottbusser Tor, Kottbusser Straße, Kottbusser Brücke, Planufer, Wilmsstraße, Baerwaldstraße und Gneisenaustraße bis zum Südstern.

Marzahn

Auf der Kreuzung Landsberger Allee/Rhinstraße werden die Gleise in zwei Bauabschnitten bis 10. April 2022 erneuert. Es kommt im ersten Bauabschnitt, der bis zum 27. März 2022 andauert, zu folgenden Veränderungen:

Die Landsberger Allee ist stadtauswärts im Kreuzungsbereich gesperrt und wird mit einer zweispurigen Umleitung über Rhinstraße Richtung Tierpark und Pyramidenring zurück zur Landsberger Allee geführt

Auf der Landsberger Allee stadteinwärts ist das Linksabbiegen in die Rhinstraße nicht möglich.

Der Pyramidenring ist wegen der Umleitung des stadtauswärtigen Verkehrs auf der Landsberger Allee in Richtung Arendsweg zwischen Frank-Zappa-Straße und Rhinstraße gesperrt.

Die Rhinstraße kann in Richtung Hohenschönhausen befahren werden. Alle Abbiegebeziehungen sind gegeben, lediglich das Linksabbiegen ist auf einen Fahrstreifen begrenzt.

Die Umleitungen sind ausgewiesen. Der Fußverkehr stadtauswärts wird über die Fußgängerfurt auf die gegenüberliegende Seite geführt. Der stadtauswärtige Radverkehr wird gleichfalls mit dem Fußverkehr über die Fußgängerfurt auf die gegenüberliegende Seite im Kreuzungsbereich geleitet.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen, besonders im Spätberufsverkehr, muss gerechnet werden. Nach Möglichkeit sollte dieser Bereich weiträumig umfahren werden.

Marzahn

Auf der Rhinstraße wird ab dem frühen Morgen an einer Gleisüberfahrt gebaut. Bis Ende März steht in beiden Richtungen in Höhe Tankstelle (KGA Bielefeld) Fahrbahn jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mitte

Eine Demonstration mit mehreren hundert erwarteten Demonstrierenden startet um 17.30 Uhr auf dem Alexanderplatz und führt bis abends über Dircksenstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Torstraße, Schönhauser Allee, Schwedter Straße, Kastanienallee, Weinbergsweg, Rosenthaler Straße, Weinmeisterstraße, Münzstraße Memhardstraße, Alexanderstraße, Grunerstraße und zurück über Dircksenstraße zum Alexanderplatz.

Moabit

In der Zeit von 19.30 bis 21.30 Uhr kommt es zu Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Demonstration entlang der Strecke Clara-Jaschke-Straße, Invalidenstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Ebertstraße, Lennéstraße, Spreeweg, Paulstraße, Joachim-Karnatz-Allee, Alice-Berend-Straße, Ingeborg-Drewitz-Allee, Lüneburger Straße und Emma-Herwegh-Straße zurück zur Clara-Jaschke-Straße.

Reinickendorf

Im Rahmen einer bestehenden Baustelle gibt es auf der Lindauer Allee ab dem Morgen weitere Einschränkungen. Für ca. drei Wochen steht in Richtung Residenzstraße zwischen Holzweidepfad und Klamannstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Schmöckwitz

Auf der Wernsdorfer Straße beginnt gegen 9 Uhr eine neue Baustelle in Höhe Schwarzer Weg. Bis Ende März regelt hier eine Baustellenampel den wechselseitigen Verkehr.

Spandau

Auf der Moritzstraße beginnt gegen 17 Uhr eine Demonstration, die bis 21.30 Uhr andauert. Der Zug führt über Carl-Schurz-Straße, Havelstraße, Am Juliusturm, Breite Straße, Markt, Carl-Schurz-Straße, Altstädter Ring, Klosterstraße, Altonaer Straße, Elsflether Weg, Seeburger Straße, Seecktstraße, Wilhelmstraße, Klosterstraße und Altstädter Ring zurück zur Moritzstraße.

Wedding

Eine Demonstration startet um 16 Uhr auf dem Leopoldplatz und führt bis ca. 19.30 Uhr über Turiner Straße, Utrechter Straße, Maxstraße, Schererstraße, Wiesenstraße, Uferstraße, Schönstedtstraße, Buttmannstraße, Badstraße, Böttgerstraße, Hochstraße, Wiesenstraße, Kolberger Straße und Gerichtstraße zum Nettelbeckplatz.

Tram M2

In der Zeit von 4.25 Uhr bis 17. März 2022, ca. 4.20 Uhr ist die Linie zwischen Prenzlauer Allee/Danziger Straße und S+U Alexanderplatz unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz.

Tram M17 und 27

In der Zeit von 4.30 Uhr bis 11. April 2022 ist bei den Linien ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Alt-Hohenschönhausen bzw. Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Gehrenseestraße (Linie M17 nachts) eingerichtet.

Spree-Oder-Wasserstraße

Auf Grund von dringenden Instandsetzungsarbeiten an der Schleuse Charlottenburg, kann es in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu zeitweisen Sperrungen (bis zu zwei Stunden) der Schleusenanlange kommen.

(Quelle: Verkehrsinformationszentrale Berlin)