Corona Berlin: Vergabe der Teststellen an Firma 21dx war rechtswidrig

Auch am Donnerstag bildeten sich wieder lange Schlangen vor dem 21dx-Testzentrum in Friedrichshain.

Berlin. Während sich auch am Donnerstag wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger vor den zwölf offiziellen Teststellen des Landes die Beine in den Bauch standen und auf einen kostenfreien PCR-Test warteten, hat die Vergabekammer den Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit an die Münchener Firma 21dx für rechtswidrig erklärt. Gegen die Entscheidung ist eine Beschwerde zulässig. Der RBB hatte zuerst über den Vorgang berichtet.

Klagender Konkurrent hatte Eignung bewiesen

Geklagt hatte ein anderer Betreiber von Testzentren, der im März 2021 bei der lukrativen Vergabe von zwei Losen für den Betrieb von jeweils sechs Testzentren von der Behörde ausgeschlossen worden war. Das Argument, die Kläger hätten ihre Eignung für die Aufgabe nicht darstellen können, ließen die Richter nicht gelten. Schließlich hätten die Testcenter der Klägerin bereits Schnell- und PCR-Tests im Auftrag der Gesundheitsbehörden gemacht und bei der Kassenärztlichen Vereinigung auch abgerechnet.

Auch dass dann die Gesundheitsverwaltung noch unter Leitung der damaligen Senatorin Dilek Kalayci (SPD) den Auftrag im November 2021 interimistisch wieder komplett an 21dx vergaben hat, war rechtswidrig. Es sei nicht ersichtlich, dass „Dringlichkeitsgründe die Einbeziehung weiterer Interessenten in die Verhandlungen nicht zuließen“, schreibt die Vergabekammer in ihrem Urteil. Es handele sich bei den vergebenen Leistungen um einfach zu beschreibende Leistungen, für die bereits ein Vergabeverfahren durchgeführt worden sei, so dass Interessenten bekannt gewesen seien.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Kritik an Monopolstellung der Münchner Firma

Die Wirtschaftsverwaltung, in der die Vergabekammer angesiedelt ist, verzichtete auf einen Kommentar zu dem Thema. Aus der inzwischen von der Grünen-Politikerin Ulrike Gote geleiteten Gesundheitsverwaltung hieß es, man müsse das Urteil zunächst juristisch prüfen, ehe man sich äußern könne. Gote hatte bereits öffentlich angekündigt, sich die Vergabe an 21dx noch einmal anschauen zu wollen.

Wettbewerber beklagen schon länger die vom Senat geförderte Monopolstellung der Münchener für die knappen PCR-Tests. Dabei bieten auch andere Testzentren etwa von Coronatest.de kostenfreie PCR-Tests an, wenn die Kunden einen positiven Schnelltest eines anerkannten Testzentrums vorlegen.