Berliner Senat beschließt 100-Tage-Sofortprogramm

Berlin. Der Berliner Senat will in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 40 konkrete Vorhaben anstoßen oder umsetzen. Zentrale Punkte dabei sind die Gründung eines Bündnisses für Wohnungsbau und bezahlbare Mieten mit zahlreichen Akteuren, erste Schritte zur Verbeamtung von Lehrern und die Vorlage eines Haushaltsentwurfes bis zum 22. Februar, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Sonntag nach der Senats-Klausur auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz bei Nauen im Havelland mitteilte.

Geplant ist zudem, den Landesmindestlohn von 12,50 auf 13 Euro je Stunde zu erhöhen und organisatorische Grundlagen für den Radwegeausbau zu legen. Die 100-Tage-Frist begann mit dem Amtsantritt des Senats am 21. Dezember und läuft also bis Ende März.

Höchste Priorität bei Wohnungsbau und Mieterschutz

Höchste Priorität liegt beim Wohnungsneubau und Mieterschutz. Die Senatsmitglieder von SPD, Grünen und Linken einigten sich auf neue Arbeitsstrukturen, um den Neubau zu beschleunigen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Künftig soll sich ein eigener Senatsausschuss mit allen in Neubauvorhaben involvierten Ressortchefs für Verkehr, Wirtschaft, Soziales und Stadtentwicklung einmal im Monat mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD)treffen, Hürden aus dem Weg räumen und politisch über die Fortsetzung von stockenden Projekten entscheiden. Gegebenenfalls sollen Bezirksbürgermeister dazu geladen werden.

Es gehe darum, „weiterzukommen und den Knoten zu lösen“, sagte Giffey. Es seien in Berlin 60.000 Baugenehmigungen erteilt, die aber nicht umgesetzt würden, so Giffey weiter: „ Was ist da los? Warum ist nicht begonnen worden?“ Allerdings müsse es das Ziel aller beteiligten Verwaltungen sein, dieses Gremium nicht in Anspruch zu nehmen: „Wer auf der Tagesordnung der Senatskommission landet, hat vorher Dinge nicht hinbekommen."

Lob für gutes Klima im neuen Senat

Giffey betonte, wie auch Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke), das „gute Klima“ im neuen Senatsteam. Der Erfolg der Regierung hänge davon ab, wie erfolgreich jedes Senatsmitglied sein könne. Das gelinge nur, „wenn wir uns gegenseitig unterstützen“, sagte Giffey. Lederer sagte, bezahlbarer Wohnraum sei ein gemeinsames Projekt, ebenso wie der klimaneutrale Umbau der Stadt. „Das duldet keine Schonfrist“, so der Linken-Politiker.

Giffey umriss auch die Grundlagen des geplanten Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterschutz mit der privaten Immobilienwirtschaft und anderen Akteuren. Bis Ende Juni soll eine Verpflichtung der Partner für Neubau und bezahlbares Wohnen vorliegen. Die Dach-Gruppe wird von drei Arbeitsgruppen begleitet, die sich um Neubau, Mieterschutz und Fragen der Stadtplanung und Gestaltung kümmern.

Klausur: Enteignungs-Volksentscheid kein Thema

Die Besetzung der Expertenkommission für den Umgang mit dem Volksentscheid zur Enteignung von privaten Wohnungsbauunternehmen war nicht Thema der Klausur. Wer der Kommission zu diesem in der Koalition umstrittenen Thema angehören soll, wird Bausenator Andreas Geisel (SPD) dem Senat demnächst vorschlagen.

Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch kündigte an, in den ersten 100 Tagen Planungen für den Ersatz von drei maroden Brücken entscheidend voranzubringen. Es handelt sich um die Wuhletalbrücke in Marzahn-Hellersdorf, die Pyramidenbrücke in Köpenick und die Moltkebrücke in Steglitz.

Auszubildenden-Offensive für Klima-Berufe

Jarasch berichtete auch von einem Plan, den sie am Rande der Klausur spontan mit Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) und Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) verabredet habe. Es soll eine Ausbildungsoffensive für Klima-Azubis geben. Dabei gehe es nicht um Ingenieure, sondern um Heizungstechniker, Schornsteinfeger und andere Berufe: „Handwerk hat grünen Boden“, sagte Jarasch.

Kultursenator Lederer kündigte neben weiteren Hilfen für die unter der Corona-Pandemie leidende Kultur Unterstützung beim Neustart an. Im Sommer 2022 soll es einen „Kultursommer“ mit vielen Veranstaltungen in der Stadt geben, ein Konzept dafür werde jetzt erarbeitet.

Weitere wichtige Vorhaben des Senats sind in der Bildung die schnelle Vorbereitung der Verbeamtung von Lehrern. Schon allein die Ankündigung habe das Interesse von abgewanderten Lehrkräften geweckt, nach Berlin zurückzukehren, hieß es. Außerdem soll die Zahl der Sprach-Kitas mit besonderem Fokus auf sprachliche Defizite der Kinder mithilfe eines Bundesprogramms von derzeit 37 um 50 weitere erhöht werden

Was der neue Senat vorhat - mehr zum Thema: