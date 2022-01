Elsenbrücke: Behelfsbau soll heute in Betrieb gehen

Verkehr in Berlin Behelfsbau der Elsenbrücke soll heute in Betrieb gehen

Berlin. Die Behelfsbrücke, die während des Neubaus der Elsenbrücke in den kommenden Jahren als wichtige Verkehrsachse zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick fungieren soll, wird am Mittwochmittag eröffnet. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) mit. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) werde vor Ort die Verkehrsfreigabe für die Spreequerung erteilen, hieß es.

Der Behelfsbau war errichtet worden, nachdem im Sommer 2018 schwere Schäden an der Elsenbrücke festgestellt wurden. Unter anderem war bei der damaligen Inspektion ein 25 Meter langer Riss im östlichen Brückenüberbau entdeckt worden, der daraufhin für Autos gesperrt wurde. Seitdem war nur noch der westliche Teil in Betrieb. Doch auch dort bröckelt es mittlerweile.

Elsenbrücke in Berlin: Eine Spur mehr für Autos in Richtung Treptow-Köpenick

So war der Westteil der Brücke Mitte Dezember zwei Tage lang für den Autoverkehr gesperrt worden. In der Folge kam es zu langen Staus. Weil sich die Schäden aber doch nicht als so schwerwiegend erwiesen hatten wie befürchtet, rollt seitdem der Autoverkehr wieder mit einer Spur je Richtung. Zuletzt hatten noch Arbeiten stattgefunden, bei denen der Behelfsbau an das bestehende Straßennetz angeschlossen worden war.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach der Freigabe des Provisoriums haben Autofahrer in Richtung Treptow-Köpenick eine Fahrspur mehr Platz, in Richtung Friedrichshain allerdings bleibt es bei einer Spur für motorisierte Fahrzeuge. In den kommenden Wochen sollen zudem ein Radfahrstreifen und ein Fußweg auf dem östlichen Teil der Behelfsbrücke eingerichtet werden. Bis dahin kann der Fuß- und Radverkehr noch über den alten westlichen Überbau geführt werden.

Elsenbrücke soll bis 2028 komplett neu gebaut werden

Der Rückbau des Westteils der Elsenbrücke soll nach Auskunft der Verkehrsverwaltung Mitte des Jahres beginnen. Bis 2028 soll die aus dem Jahr 1968 stammenden Elsenbrücke ganz durch einen Neubau ersetzt werden.

Elsenbrücke in Berlin - lesen Sie auch: