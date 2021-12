Silvester: Berliner Verwaltungsgericht bestätigt Tanzverbot

Berlin. Das Tanzverbot in Berliner Clubs und Diskotheken bleibt nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts vorerst bestehen. Die 14. Kammer hat am Dienstag zwei Eilanträge von Clubbetreibern zurückgewiesen und der Regelung in der Berliner Infektionsschutzverordnung attestiert, dass sie „verhältnismäßig“ sei und mit dem Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus einem legitimen Ziel diene. Die Verordnung verbietet in ihrer vierten Fassung, dass Clubs öffnen dürfen.

Das Infektionsgeschehen solle verlangsamt, Zeit für Impfungen gewonnen und die Belastung für das Gesundheitswesen insgesamt reduziert werden, so das Ziel der Verordnung. Selbst wenn dadurch das Tanzen verstärkt in den Privatbereich verlagert werden sollte, sei zu berücksichtigen, dass solche privaten Zusammenkünfte ihrerseits strengen Regeln unterliegen, begründete das Verwaltungsgericht die Entscheidung. So würden maximal zehn Personen daran teilnehmen. Mildere Mittel stünden derzeit nicht zur Verfügung.

Tests und Impfungen können Infektionen nicht verhindern

Die Kammer würdigte, dass 3G- oder 2G-Regelungen die Gefahr von Neuinfektionen in Clubs zwar verringere, diese aber nicht verhindere. Zwar stelle die Regelung einen Eingriff in die Berufsfreiheit der Betreiberinnen und Betreiber dar, sei jedoch angemessen. Denn die zu schützenden Güter der Unversehrtheit von Leib und Leben sowie der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems seien von verfassungsrechtlich höherem Rang, als die wirtschaftlichen Nachteile der Clubbetreiberinnen und -betreiber.

Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz sei nicht verletzt. Denn der Besuch eines Clubs ist nach Ansicht des Gerichts nicht mit dem von Saunen, Thermen, Bordellen oder sogenannten Lasertag-Spielen vergleichbar, die derzeit noch öffnen dürfen.

Denn im Club würden sich „typischerweise eine größere Zahl von Personen in geschlossenen Räumen über einen längeren Zeitraum“ begegnen. Durch das Tanzen sei die Atemaktivität erhöht, Mindestabstände seien kaum einzuhalten und aufgrund der Lautstärke werde lauter gesprochen werden. Daher bestehe „eine besonders hohe Ansteckungsgefahr durch Aerosolübertragung“.

Verwaltungsgericht bestätigt auch Verkaufsverbot für Böller

Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte außerdem das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern zu Silvester. Die entsprechende Regelung der Sprengstoffverordnung sei nicht zu beanstanden, urteilte die 1. Kammer bereits am Montag, wie am Dienstag bekannt wurde. Ein entsprechender Eilantrag dagegen wurde zurückgewiesen. Eingereicht worden war er von einer Firma, die selbst Pyrotechnik vertreibt.

Die Sprengstoffverordnung wurde vom Bundesinnenministerium am 20. Dezember dahingehend geändert, dass der Verkauf pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 (Böller, Batteriefeuerwerk, Feuerwerksraketen) an Privatpersonen auch kurz vor Jahresende nicht gestattet ist. Normalerweise gilt dazu ab dem 28. Dezember eine Ausnahmeregelung.

Verbot mit derzeit sehr stark belasteten Krankenhäusern begründet

Das Gericht folgte der Argumentation des Bundes. Der hatte das Verkaufsverbot mit der gegenwärtig durch die Corona-Situation sehr starken Auslastung der Krankenhäuser begründet. Das Verbot verfolge den Zweck, die Zahl der Verletzten durch Feuerwerkskörper und damit eine weitere Belastung der Krankenhäuser zu reduzieren. Allein im Unfallkrankenhaus Marzahn würden jedes Silvester zwischen 50 und 75 Menschen behandelt. Im vergangenen Jahr, als der Verkauf ebenfalls verboten war, sei diese Zahl auf zehn gesunken.

Da sich die aktuelle Situation in den Krankenhäusern „noch vor wenigen Monaten nicht abgezeichnet“ habe, bedürfe es keiner Zustimmung der Parlamente. Das trete zurück, „wenn ein Sachbereich durch eine Verordnung rascher geklärt werden müsse als durch ein vergleichsweise schwerfälliges und längere Zeit in Anspruch nehmendes Gesetzgebungsverfahren“. Dies sei hier der Fall.

Die Entscheidung sei verhältnismäßig und angemessen. Denn auch wenn der Antragsteller einen weiten Teil seines Jahresumsatzes mit dem Verkauf von Feuerwerk verdient, sei offen, „ob er nicht doch teilweise anderweitige Absatzmöglichkeiten finden könne“ – etwa in einem anderem Land oder zu einem späteren Zeitpunkt. Gegen beide Beschlüsse kann jeweils Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhoben werden.