Corona-Ausbruch in der JVA Tegel

Berlin. Das Coronavirus macht auch vor Gefängnismauern nicht halt. Derzeit grassiert das Virus offensichtlich in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel. In dieser Woche seien in einer Werkstatt vier Insassen positiv getestet worden, sagte Sebastian Brux, Sprecher der Senatsjustizverwaltung, am Donnerstag auf Anfrage. „Über das genaue Ausmaß haben wir noch keinen Überblick.“

Der Ausbruch beschränke sich auf die Teilanstalt 2, so Brux weiter. Man habe die Gefangenen in Pools zu mehreren getestet und insgesamt sieben dieser Pools seien positiv. Damit seien maximal 33 Insassen betroffen. Für die genaue Zahl müsse man nun das Ergebnis der Einzeltests abwarten, die vermutlich noch im Laufe des Donnerstags vorliegen würden. Positive Fälle in der Belegschaft in Tegel gebe es derzeit nicht.

„Wenn es gut läuft, können wir noch vor Weihnachten in den geregelten Betrieb übergehen“, sagt Brux. Aktuell ist aus Pandemieschutz keine Arbeit in den Werkstätten möglich, Sportangebote sind gestrichen und Freistunden nur im jeweiligen Testpool möglich.

Seit Beginn der Pandemie nur 184 Häftlinge nachweislich infiziert

Es ist nicht der erste Corona-Ausbruch hinter Berlins Gefängnismauern. In der Justizvollzugsanstalt Heidering im brandenburgischen Großbeeren (Teltow-Fläming), die vom Land Berlin betrieben wird, sind Ende November mehrere Gefangene positiv getestet worden. Auch dort kam es zu einem Lockdown in der Anstalt, die Gefangenen durften ihre Zellen zeitweise nicht mehr verlassen. „Wir haben jeden Ausbruch sehr schnell unter Kontrolle bekommen“, so Justizsprecher Brux weiter.

Insgesamt wurden laut Justizverwaltung seit Beginn der Pandemie 184 Strafgefangene positiv auf das Coronavirus getestet. Bei aktuell 4000 Häftlingen beziehungsweise 10.000 bis 12.000 Durchlaufgefangenen pro Jahr seien das relativ wenig, betont Brux. Schwere Verläufe habe es nicht gegeben. Von den vier Fällen, die Anfang der Woche positiv getestet wurden, handelt es in drei Fällen um Impfdurchbrüche. Die Impfquote unter Berlins Strafgefangenen liegt derzeit insgesamt bei 50 bis 60 Prozent.