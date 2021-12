Demo Berlin am 4. Dezember 2021: Polizei verbietet Aufzug von Corona-Leugnern

Berlin. Eine von Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen angemeldete Demonstration am Sonnabend, 4. Dezember 2021, ist von der Berliner Versammlungsbehörde verboten worden. Das teilte die Berliner Polizei auf Anfrage mit.

Aufgerufen zu der Demonstration am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr hatte die "Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand". Geplant war, mit 1000 angemeldeten Person von der Wallstraße in Mitte aus durch Kreuzberg zu ziehen.

Die Titel der beiden angemeldeten Veranstaltungen lauteten "Neue Normalität ablehnen" und "Unspaltbar. Nein zum Impfzwang". Ob der Veranstalter Widerspruch gegen das Verbot einlegen wird, ist noch unklar.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben trotz des Verbotes auf den Aufmarsch der Querdenker vorbereitet. Aus der Vergangenheit habe man die Erfahrungen gemacht, dass trotz Verbotes Demonstranten auf die Straße gehen würden.

Demo Berlin - Die ursprünglich geplante Route der Corona-Leugner

Märkisches Museum (Wallstraße)

Neue Roßstraße

Annenstraße

Heinrich- Heine-Straße

Heinrich- Heine-Platz

Michaelkirchplatz

Engeldamm

Adalbertstraße

Kottbusser Tor

Skalitzer Straße

Wassertorplatz

Gitschiner Straße

Hallesches Ufer

Mehringdamm

Bergmannstraße

Marheinickeplatz

Demo Berlin: Linke Gruppe kündigten Protest an

In Kreuzberg haben linke Gruppe bereits mehrere Gegendemonstrationen und Versammlungen angekündigt. Die größte Versammlung ist derzeit auf dem Kreuzberger Moritzplatz mit 500 angemeldeten Personen zu erwarten. Bei der Versammlungsbehörde hinterlegt sind diese Veranstaltungen

"Geradedenken: Schwurbeln, Schimpfen, sich nicht impfen - Wegen EUREM Wahnsinn auf die Straße!", 14 bis 20 Uhr, Moritzplatz, 500 angemeldeten Personen

"Jung und Alt sind Antifa, durchgeimpft und wunderbar", 13 bis 19 Uhr, Zossener Straße, 50 bis 150 angemeldete Teilnehmer

"Querdenken versenken - denn in Kreuzberg ist kein Platz für Verschwörungsideolog:innen!", 15.30 bis 19 Uhr am Oranienplatz, 50 bis 150 angemeldete Teilnehmer

Corona-Leugner in Berlin: Autokorso finden statt

Von dem Verbot nicht betroffen sind zwei Autokorso am Freitag und am Sonnabend. Am Freitag sind 70 Teilnehmende mit 40 Fahrzeugen angemeldet. Start ist am Olympischen Platz in Charlottenburg um 17 Uhr. Durch die westliche Innenstadt führt der Weg dann bis zum Pariser Platz in Mitte.

Am Sonnabend wollen 50 Teilnehmer von 12 bis 18 Uhr von Alt-Friedrichsfelde bis zum Rathaus Steglitz fahren.

Verwaltungsgericht stärkt Durchgriffsrecht der Polizei

Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Berlin das Durchgriffsrecht der Polizei gestärkt. Laut einem Urteil dürfen Personen ohne Mund-Nasen-Schutz von der Polizei von Versammlungen ausgeschlossen und mit einem Platzverweis belegt werden. Von ihnen würde eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen, heißt es.

