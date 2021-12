Katja Kipping wird Sozialsenatorin in Berlin

Berlin. Die frühere Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, wird Senatorin im neuen rot-grün-roten Senat in Berlin. Die Politikerin aus Sachsen folgt im Ressort für Integration, Arbeit und Soziales auf Elke Breitenbach, die am Dienstag via Twitter ihren Rückzug aus der Regierung bekannt gegeben hatte. Die Linken-Landeschefin Katina Schubert bestätigte einen Bericht der Chemnitzer "Freien Presse".

„Ich wollte es auf dem Parteitag am Samstag bekannt geben, doch angesichts der Spekulationen doch schon heute: Ich freue mich, dass ich mit Katja Kipping eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen unserer Partei und in Deutschland als Nachfolgerin von Elke Breitenbach vorschlagen darf“, sagte Landeschefin Katina Schubert. Formell werden die Senatsmitglieder der Linken aber erst nominiert, wenn die Mitglieder in einer Basis-Befragung dem Koalitionsvertrag und dem Regierungseintritt zustimmen. Die Gremien sollen das am 20. Dezember tun.

Kipping schrieb auf Twitter: "Elke Breitenbach hat als Senatorin Großartiges geleistet. Daran anknüpfen zu können, wäre mir Ehre und Freude zugleich. Doch zunächst haben die Mitglieder das Wort. Solange ich Mitglied des Bundestag bin, mache ich dort Druck für gute Arbeit, soziale Garantien & Ende von Hartz IV."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

.@ElkeBreitenbach hat als Senatorin Großartiges geleistet. Daran anknüpfen zu können, wäre mir Ehre & Freude zugleich. Doch zunächst haben die Mitglieder das Wort. Solange ich Mitglied des Bundestag bin, mache ich dort Druck für gute Arbeit, soziale Garantien & Ende von #HartzIV. — Katja Kipping (@katjakipping) December 1, 2021

Katja Kipping ist Befürworterin eines bedingungslosen Grundeinkommens

Die 43 Jahre alte Dresdnerin Kipping ist seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag und war von 2012 bis 2021 gemeinsam mit Bernd Riexinger Bundesvorsitzende der Linkspartei. Sie gehört zum Reformflügel der Linken und passt daher gut zum pragmatisch orientierten Kurs der Mehrheit des Berliner Landesverbandes. Sie war im Bundestag sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und auch Vorsitzende des Sozialausschusses.

Bekannt ist sie unter anderem auch als Befürworterin eines bedingungslosen Grundeinkommens. Sie steht auch für einen toleranten Umgang mit Geflüchteten und hatte sich unter anderem im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, die Menschen aus den Lagern auf den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen.