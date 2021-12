Berliner Polizist und Bezirksamts-Mitarbeiter verhaftet

Berlin. Im Zuge der Ermittlungen gegen eine international agierende Kokain-Bande sind in Berlin drei Amtsträger ins Visier der Ermittler geraten. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitteilten, ist einer der Beschuldigten ein Polizeibeamter der Polizei Berlin. Die anderen beiden Personen sind demnach bei einem Bezirksamt beschäftigt.

Die Tatverdächtigen sollen gegen Entgelt Abfragen in behördlichen Informationssystemen vorgenommen und gefälschte Dokumente erstellt haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Gegen zwei der Beschuldigten, darunter der Polizist, wurden Haftbefehle erlassen. Beide wurden im Rahmen der Durchsuchungen am Dienstag angetroffen, verhaftet und einem Haftrichter vorgeführt.

Verdacht der Vertuschung: Ermittlungen gegen fünf weitere Polizisten

Zudem ergaben sich weitere Verdachtsmomente, die nicht im Zusammenhang mit dem Ermittlungskomplex wegen Bestechlichkeit und Falschbeurkundung stehen. Die Verdachtsmomente betreffen fünf weitere Beschäftigte der Berliner Polizei wegen Strafvereitelung und Urkundenfälschung.

In Abstimmung mit der Berliner Staatsanwaltschaft wurden Verfahren eingeleitet. Drei der fünf Verdächtigen wird vorgeworfen, versucht zu haben, die genannten Verdachtsmomente gegen ihren Kollegen zu vertuschen.

Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel, darunter Mobiltelefone und andere Datenträger, gefunden und beschlagnahmt. Sie werden nun ausgewertet. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Polizei an den Durchsuchungen beteiligt.

Kokain-Bande zerschlagen: Mehr als 40 Objekte im In- und Ausland durchsucht

Am Dienstag waren das Bundeskriminalamt (BKA) und die Berliner Staatsanwaltschaft gegen die Kokain-Bande mit Verhaftungen und Durchsuchungen vorgegangen. 220 Polizistinnen und Polizisten des BKA, des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), der Polizei in Dortmund sowie Spezialkräfte der Bundespolizei hatten mehr als 40 Objekte im In- und Ausland durchsucht und 14 Haftbefehle vollstreckt, zehn davon in Berlin.

Begonnen hatten die Ermittlungen des BKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin im November 2018. Im Hafen von Santos in Brasilien wurden von den dortigen Sicherheitsbehörden 690 Kilogramm Kokain sichergestellt, Verkaufswert laut Staatsanwaltschaft ungefähr 140 Millionen Euro. Adressiert war die Lieferung an eine Firma in Berlin.