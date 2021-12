Konzert: Capital Bra live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Capital Bra kommt am 9. März 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Der Berliner Rapper Capital spielt am 9. März 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Capital Bra live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Capital Bra ist zurück: Der Berliner Deutschrapper veröffentlichte im September 2020 sein siebtes Studioalbum "CB7" und wird 2022 auf große Arenatour gehen. Auf seiner Tour wird Capital Bra am 9. März 2022 für ein Konzert Station in der Hauptstadt machen. Für sein Berlin-Konzert hat Capital Bra neben Songs aus seinem aktuellen Album auch eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Benzema", "Neymar" und "Rolex".

Der Rapper mit russischen und ukrainischen Wurzeln begann mit elf Jahren Texte zu verfassen und Beats zu rappen. Inzwischen durfte der Rapper mit zahlreichen seiner Songs und Singles Erfolge an der Spitze der deutschen und österreichischen Charts feiern. Capital Bra steht für Wortspiele und Straßenrap gemischt mit einer Prise Selbstironie.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 15. Mai 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 9. November 2020 und auf den 28. April 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 9. März 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit."

Wo wird Capital Bra auftreten?

Capital Bra wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Capital Bra in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 43,70 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 99 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (9. März 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Der Rapper Capital Bra

Foto: Uli Deck / dpa

Welche Songs wird Capital Bra in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Capital Bra bei seinem Auftritt im April 2019 in Mannheim:

Nur noch Gucci Benzema Neymar Allein Dresscode Gucci Ich liebe es fick 31er Melodien Wir ticken 5 Songs in Einer Nacht Rolex

Zugabe:

Cherry Lady

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Capital Bra live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 9. März 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.