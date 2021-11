Gorillas: Wahl des Betriebsrats kann weitergehen

Berlin. Die in dieser Woche begonnene Wahl eines Betriebsrats bei dem Schnelllieferdienst Gorillas kann weitergehen. Das hat am Dienstag das Berliner Landesarbeitsgericht entschieden und damit eine Beschwerde der Firma zurückgewiesen. Gorillas hatte den Abbruch der Betriebsratswahl verlangt, weil nach ihrer Auffassung der Wahlvorstand nicht ordnungsgemäß gebildet worden sei und erhebliche Mängel im Wahlverfahren vorlägen.

Es lägen keine Voraussetzungen für einen Abbruch der Betriebsratswahl vor, teilte hingegen das Gericht am Nachmittag mit. Das Q-Commerce-Unternehmen, das in Berlin mit mehreren Tausend Fahrern Supermarktprodukte binnen Minuten an Kunden ausliefert, hatte bereits in der vergangenen Woche vor dem Arbeitsgericht versucht, die Betriebsratswahl zu stoppen und formale Mängel bei der Vorbereitung angeführt. So sei der Wahlvorstand nicht ordnungsgemäß gebildet worden. Schon das Arbeitsgericht hatte das anders gesehen, und auch die nächsthöhere Instanz wies nun die Beschwerde zurück. Dem Arbeitgeber bleibe laut LAG indes die Möglichkeit eines Wahlanfechtungsverfahrens. Dafür aber bleibe der gewählte Betriebsrat zunächst im Amt.

Die Beschäftigten bei Gorillas können nun noch bis diesen Sonnabend über ihre künftigen Arbeitnehmervertreter abstimmen. In dem rasant wachsenden Unternehmen tobt bereits seit Monaten ein Streit zwischen Teilen der Belegschaft und der Geschäftsführung. Zwischenzeitlich hatte es nach der Entlassung eines Mitarbeiters wilde Streiks vor einzelnen Lagern des Lieferdienstes gegeben. Kritisiert wurden von den Beschäftigten unter anderem befristete Arbeitsverträge, eine zu geringe Bezahlung und die mangelhafte Ausstattung der Kuriere. Das Unternehmen betonte stets, auf viele Forderungen bereits eingegangen zu sein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lieferdienst Gorillas - mehr zum Thema: