Am Freitag sollen die ersten Soldaten in die Bezirke kommen und bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen.

Coronavirus-Pandemie Corona in Berlin: Erste Soldaten kommen in die Bezirke

Berlin. Die erste Einsatzkräfte der Bundeswehr sollen voraussichtlich am kommenden Freitag in den Bezirken eintreffen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Welche Bezirke und welche Einsatzgebiete davon betroffen sind, dazu liege der Senatsverwaltung keine Information vor und verweist an das Landeskommando Berlin der Bundeswehr.

Unter anderem hatten die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Neukölln und Treptow-Köpenick Unterstützung von der Bundeswehr beantragt. Alle Anträge der Bezirke müssen über die Senatsverwaltung gehen, die dann zentralisiert bei der Bundeswehr die Unterstützung beantragt. Grundsätzlich sollte laut der Senatsverwaltung der Antrag auf Hilfe von der Bundeswehr mit einem Vorlauf von drei Wochen, inklusive des Genehmigungsprozesses in der Berliner Verwaltung, eingereicht werden. In der Realität seien es, so die Verwaltung, meist wenige Tage bis eine Woche.

Müller: Bundeswehr zu Corona-Einsatz in Berlin willkommen

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hatte am Dienstag den Einsatz der Soldaten angekündigt. „Selbstverständlich wollen wir die Bundeswehr einsetzen“, sagte der SPD-Politiker. Dies sei in der aktuellen Situation eine „Riesen-Hilfe“.

Wie Müller erläuterte, ist eine Notlage Voraussetzung für den Corona-Einsatz von Soldaten. Die Bezirke müssten also zunächst alle eigenen Möglichkeiten vor Ort ausreizen, bevor die Bundeswehr zu Hilfe gerufen werde. Das habe die Gesundheitsverwaltung den Bezirken auch mitgeteilt, was dort offenbar zu „Missverständnissen“ geführt habe. „Es gibt keine Ablehnung dieser Hilfe, wir nehmen sie gerne an“, betonte Müller.

Im Zusammenhang mit der Eindämmung der Corona-Pandemie hatte die Bundeswehr im März 2020 deutschlandweit ihren bisher größten und längsten Hilfseinsatz im Innern gestartet. In Gesundheitsämtern der Berliner Bezirke, die unter anderem zur Kontaktnachverfolgung auch ihr ziviles Personal aufstockten, waren zeitweise gut 1000 Soldaten und Soldatinnen gleichzeitig tätig, ehe ihre Zahl im Laufe dieses Jahres wegen der gesunkenen Corona-Fallzahlen schrittweise zurückgefahren wurde.