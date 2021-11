Laternenumzüge in Berlin: Das sind die schönsten Umzüge

Am Donnerstag sind in Berlin zahlreiche Laternenumzüge geplant. Wo wird gefeiert? Welche Regeln gelten? Wann geht's los? Alle Infos.

Berlin. Lieder, Laternen und Martinsgänse: In Erinnerung an den heiligen Martin finden jedes Jahr am 11. November zahlreiche Umzüge statt – auch in Berlin. Der Legende nach teilte der Sankt Martin von Tours, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. In jener Nacht erschien ihm dieser Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen.

Die Geschichte des Sankt Martin ist heute immer noch von Bedeutung, denn sie lehrt seit jeher das Teilen. Ihm zu Ehren wird der Martinstag gefeiert, an dem viele Kirchengemeinden in Berlin zu Andachten und Laternenumzügen einladen.

Laternenumzüge in Charlottenburg-Wilmersdorf

und die katholische Gemeinde feiern den Nachmittag zusammen: Der Gottesdienst mit der Geschichte von Sankt Martin wird am 11. November um 16.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche an der Hildegardstraße 3a gefeiert. Nach dem anschließenden Laternenumzug mit Pferd, Reiter und Bläsermusik durch den Volkspark gibt es noch ein Treffen im Garten der katholischen Kirche zu Glühwein und Kakao am Martinsfeuer. Es gilt die 3G-Regel. Im Feierhof der Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum am Heckerdamm 203 wird zwei Tage später, am 13. November, um 16.30 Uhr gefeiert. Es gibt Waffeln, Würstchen und Glühwein. Weiter geht es mit dem Laternenumzug durch die Paul-Hertz-Siedlung. Nach der Tour wartet ein wärmendes Martinsfeuer an der Kirche. Es gilt die 3G-Regel und ein Teilnahmeblatt muss vor Ort ausgefüllt werden.

Laternenumzüge in Steglitz-Zehlendorf

Steglitz in der Gritznerstraße 18/20 wird es ein Lagerfeuer geben, an dem sich die Besucher Martinskekse teilen können. Der Laternenumzug mit Martinsgottesdienst beginnt um 17 Uhr. Enttäuscht werden alle sein, die den traditionellen Martinsumzug über die Domäne Dahlem schon fest im Terminkalender hatten. Er war auch dieses Jahr mit Martinsfeuer und Bläserchor geplant, bislang stand aber noch kein Termin fest. Doch jetzt fällt er ganz aus. Auf Nachfrage heißt es, dass der Umzug erst nächstes Jahr wieder stattfinden soll.

Laternenumzüge in Reinickendorf

in Konradshöhe, Schwarzspechtweg 1, gibt es ab 16.30 Uhr eine Andacht, einen Laternenumzug um die Kirche und abschließend einen warmen Kakao am Lagerfeuer – für Erwachsene gelten die 3G-Bestimmungen. In Frohnau gibt es ab 18 Uhr auf dem Platz vor der Johanneskirche, Zeltinger Platz 18, das traditionelle Martins-Spiel mit anschließendem Martinsfeuer. Coronabedingt wird es hier jedoch keine Stände mit kulinarischen Angeboten geben.

Laternenumzüge in Spandau

in der Spandauer Neustadt am Martinstag am 11. November. Um 17 Uhr startet der Zug am Lutherplatz direkt vor der Kirche und schlägt dann über die Lutherstraße, den Brauereihof und den Költzepark den Bogen zurück an den Ausgangspunkt. Hier gibt es dann noch bis 18.30 Uhr die Möglichkeit, den Tag bei Punsch und Glühwein ausklingen zu lassen. Auch wenn die Veranstaltung vollständig im Freien stattfindet, wird das Masketragen für Eltern und Jugendliche empfohlen. Ähnliche Vorkehrungen gibt es auch bei den parallel stattfindenden Laternenumzügen der Evangelischen Weihnachtskirche in Haselhorst und des Familientreffs Staaken, der ab 16.30 Uhr von der Obstallee über den Pillnitzer Weg zum Cosmarweg geht. Während sich dem Zug mit Abstand, 3G-Regel und Maske jeder einfach so anschließen kann, ist für das anschließende Beisammensein auf dem Areal des Familienhauses am Cosmarweg zwingend eine Anmeldung erforderlich: Telefonisch unter (030) 363 41 12 und 0178-580 7 587, per Mail über post@familientreff-staaken.de oder vor Ort im Familientreff Pillnitzer Weg 21.

Laternenumzüge in Friedrichshain-Kreuzberg

. Von dort, der Dieffenbachstraße 39, geht es ab 17 Uhr zur St. Johannes Basilika an der Hasenheide. Teilnehmer erleben dann bei hoffentlich erträglichen Temperaturen die Aufführung der Sage des heiligen Sankt Martin. Bühne der Darsteller sind die Kirchenstufen. Für die Zuschauer gibt es Kinderpunsch oder Glühwein und ein Martinsfeuer. Wer Hunger hat, kann sich aus dem Angebot von Martinsbrötchen bedienen. Die Evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion beginnt ihren Umzug mit dem Motto „Tragt in die Welt nun ein Licht!“ um 16 Uhr. Mit dabei sind die Kinder und Erzieher der Kitas Arche und Blauwal. Treffpunkt ist der Brunnen auf dem Kreuzberger Marheinekeplatz. Zum Abschluss zeigen Konfirmanden im Kirchgarten der Heilig-Kreuz-Kirche ihre Version des Martinsspiels. Auch dort gibt es dann heiße Getränke.

Laternenumzüge in Neukölln

Die Freunde des Britzer Garten veranstalten um 16.30 Uhr einen traditionellen Laternenumzug für Familien, der vom Festplatz rund um den See zur Spiel- und Liegewiese im Britzer Garten führt. Bevor es los geht, können große und kleine Besucher der Martinslegende und Liedern lauschen. Ein Highlight wird Sankt Martin auf dem Ross an der Spitze des Umzugs sein. Anschließend wartet das wärmende Martinsfeuer. Die Kinder erhalten ein Weckmännchen als Geschenk.

Laternenumzüge in Tempelhof-Schöneberg

beginnt um 17.30 Uhr. Der Laternenumzug zum Pfarrhof der Gemeinde wird von einem St. Martin hoch zu Ross begleitet. Auch die Evangelische Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof veranstaltet ein Martinsfest mit Umzug. Los geht es um 17 Uhr am sogenannten „Plantscher“, unterhalb des Wolfring 72, mit einer Kinderandacht.

Laternenumzüge in Treptow-Köpenick

und der Katholischen Gemeinde St. Joseph beginnt um 17 Uhr in der St. Laurentius-Kirche, Kirchstraße 4. Nach einer Andacht, bei der sich die Familien mit Martinsliedern einstimmen können, führt St. Martin zu Pferde den Laternenumzug am Wasser entlang von der Kirchwiese zur Schlossinsel. Am Ende des Zuges erwartet die Kinder eine Überraschung. Auf der Schlossinsel findet traditionell das Martinsspiel statt. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich, vor Ort ist jedoch eine Registrierung erforderlich. Masketragen wird empfohlen, Abstand halten ist Pflicht. Auch die Christophorus-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde in Friedrichshagen organisiert einen Lampenumzug, der um 17 Uhr an der Bölschestraße 27-30 beginnt.