Studie zum Zustand der Berliner Schultoiletten

Berlin. Übler Geruch, baufällig und verdreckt – in vielen Berliner Schulen sind die Toiletten in einem erbarmungswürdigen Zustand. Gemeinsam mit dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn (IHPH), will die German Toilet Organization e.V. (GTO) dieses Problem lösen und ruft Berliner weiterführende Schulen zur Teilnahme an der ersten wissenschaftlichen Studie zu Schultoiletten auf.

„Uns erreichen seit Jahren fast wöchentlich Anfragen von Schulleitungen, Eltern und Schülern, die Beratung und Hilfe beim Umgang mit Schultoiletten suchen“, sagt Svenja Ksoll, Studienleitung bei der GTO. In einer bundesweiten Studie wollen die Wissenschaftlerinnen nun den tatsächlichen Istzustand der Sanitäranlagen in Schulen erfassen. Die Pilotstudie soll an rund 30 weiterführenden Berliner Schulen durchgeführt werden. „Mitmachen können sowohl Schulen, an denen die Toilettenräume in einem schlechten Zustand sind, als auch die, bei denen es in Sachen Schulklo gut läuft“, sagt Ksoll.

Wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für Schulen

Der erste Schritt zur Teilnahme besteht aus drei digitalen Fragebögen, mit denen erste Informationen zu den Sanitärräumen sowie die Perspektiven der Schüler erfasst werden. Aus allen teilnehmenden Schulen werden dann einige ausgewählt, die für eine tiefergehende Befragung geeignet sind. „Hierfür kommt die GTO in die Schule und führt einen ca. 90-minütigen Workshop mit einer Gruppendiskussion durch“, so Ksoll. Aus den Ergebnissen sollen wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen für Schulen und Schulverwaltungen hervorgehen.

Der Landeselternausschuss unterstützt das Vorhaben der GTO. „Gute Bildung braucht ein sicheres und gesundheitsförderndes Lernumfeld“, sagt Landeselternsprecher Norman Heise, „dazu gehören auch saubere, sichere und hygienische Schultoiletten und Waschräume.“

Rekommunalisierung der Schulreinigung sei zu teuer für Bezirke

Ryan Plocher, Lehrer an der Neuköllner Fritz-Karsen-Schule, sieht ebenfalls dringenden Handlungsbedarf, was die Sauberkeit der Schulen angeht. „Ich habe Schüler, die verkneifen es sich, in der Schule auf die Toilette zu gehen“, sagt das aktive GEW-Mitglied. „Es lehrt und lernt sich einfach schlecht in dreckigen Räumen.“ Deshalb unterstützt er auch das Bündnis „Schule in Not“, das sich gemeinsam mit den Gewerkschaften DGB, Verdi, GEW und der IG-BAU für die Rekommunalisierung der Schulreinigung einsetzt. „Wir fordern, dass damit 2022 verbindlich in einem Umfang von 30 Prozent begonnen wird“, so Susanne Kühne, Sprecherin von „Schule in Not“. Das immer wieder vorgetragene Argument, die Rekommunalisierung sei zu teuer für die Bezirke, könne man dank eines von Verdi entwickelten Berechnungstools nun versachlichen.