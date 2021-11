SUV-Unfall: Unfallermittler offenbart grausame Details

Am vierten Prozesstag um den tödlichen SUV-Unfall vor zwei Jahren wurden am Montag grausame Bilder vom Unfallort gezeigt.

Berlin. Zerborstene Autoscheiben, Trümmerteile und jede Menge Blut waren auf den Fotos zu sehen, die am Montagvormittag in Saal 500 im Moabiter Kriminalgericht gezeigt wurden. Das Schweigen der Anwesenden wirkte erdrückend und wurde einzig vom Polizisten Maik B. unterbrochen, der im Zeugenstand Erklärungen zu einigen der Bilder vom Unfallort abgab. Die sachlichen Kommentare des Beamten machten das Grauen vorstellbarer, greifbarer und damit umso schrecklicher.

Micheal M. saß währenddessen in sich versunken auf der Anklagebank. „Unter diesem Auto haben wir einen Großteil des Hirns von dem Kleinkind gefunden“, sagte B. und M. begann zu weinen. Tag vier des Prozesses um den tödliche SUV-Unfall auf der Invalidenstraße vor zwei Jahren.

Der SUV hinterließ auf seinem Weg eine Spur der Verwüstung. Foto: Britta Pedersen / dpa

Das zwei Tonnen schwere Auto flog durch die Luft und kam auf einer Brachfläche auf. Foto: Morris Pudwell

Der Ampelmast, den der SUV mit sich riss, knickte durch die Wucht des Aufpralls um. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Am Tag nach dem Unfall werden erste Blumen niedergelegt. Die Zeichnungen der Polizei sind da noch auf dem Bürgersteig zu sehen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Es gibt erstes Unverständnis darüber, dass SUV in unseren Innenstädten fahren dürfen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Das Meer aus Blumen und Kerzen wächst in den folgenden Tagen. Foto: Paul Zinken / dpa

Die Anteilnahme ist groß. Viele Menschen aus dem Kiez kommen zum Unfallort, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Momme und seine Familie lebten im Kiez… Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

...wie viele andere Familien mit Kindern. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Invalidenstraße gilt für Fußgänger bereits länger als gefährlich, denn sie gehört bislang vor allem den Autos. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Anwohner hegen vor allem Unmut gegen SUV. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die vier Pappfiguren sollen an die vier Opfer erinnern. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Sie werden am Baustellenzaun angebracht. Foto: Heike Dietrich

Über Wochen liegen Blumen und Kerzen am Ort des Geschehens. Foto: Paul Zinken / dpa

Einen Monat nach der Tragödie erinnert ein provisorisches Mahnmal an das Schicksal der vier getöteten. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Auf der Invalidenstraße wurde relativ schnell nach der Tragödie Tempo 30 eingeführt. Foto: Christian Latz

Parkstreifen zwischen Brunnen- und Gartenstraße wurden durch 2,35 Meter breite Radwege mit Pollern ersetzt. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Auf der Brache, auf die der Porsche damals aufkam, ist mittlerweile ein mehrgeschossiger Rohbau entstanden. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Die zwei Meter langen Holzwanne, die einst für die Kerzen und Blumen aufgestellt wurde, ist bis auf ein paar vertrocknete Reste fast leer und mittlerweile von Pflanzenranken überwuchert. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Am Bauzaun dahinter lehnen zwei zerknickte und vergilbte Pappfiguren. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services



Der 44-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, weil er am Abend des 6. September 2019 infolge eines epileptischen Anfalls auf der Invalidenstraße in Mitte die Kontrolle über seinen Porsche verloren haben soll. Der zwei Tonnen schwere SUV raste mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern auf den Bürgersteig und erfasste vier Menschen. Zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, eine 64-Jährige und ihr dreijähriger Enkel starben.

Ermittler gingen zuerst von einem Anschlag aus

Auf den Fotos waren auch die Handtasche der Großmutter und mehrere Sneaker zwischen den Trümmern zu sehen. „Die beiden Männer hat es wirklich komplett aus den Schuhen gerissen, die überall rumlagen“, sagte Polizist Maik B., der damals die Ermittlungen am Unfallort leitete. Der Körper eines der Männer wurde demnach zwischen dem SUV und einem Bauzaun zerquetscht. Der Kopf des Dreijährigen zerschellte an einem Poller.

„Wir sind erst einmal nicht von einem Verkehrsunfall ausgegangen, sondern von einem Anschlag“, so der Beamte weiter. Als wenige Tage später bei einer Wohnungsdurchsuchung Teile der Krankenakte von Michael M. beschlagnahmt worden seien, hätte sich die Richtung der Ermittlungen geändert. Diese mündeten schließlich in der Anklage, in der M. vorgeworfen wird, sich über die Anweisungen seiner Ärzte hinweggesetzt zu haben. Diese sollen ihm nach einem ersten epileptischen Anfall am 12. Mai 2019 davon abgeraten haben, sich hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen.

Ehefrau: Niemand habe Michael M. das Autofahren verboten

Nachdem der Polizeibeamte aus dem Zeugenstand entlassen wurde, ist am Montag die Vernehmung der Ehefrau des Angeklagten fortgesetzt worden. Sie stützt im Wesentlichen die Aussage ihres Ehemannes, dass ihm das Autofahren nie explizit verboten worden sei. Bei Michael M. wurde einen Monat vor dem Unfall ein Gehirntumor entfernt. Danach waren alle EEG-Werte laut des Ehepaares unauffällig, die Epilepsie sei als überwunden angenommen worden. „Niemand hat ihm gesagt, es ist nicht erlaubt und niemand hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es gefährlich sein könnte“, sagte Maria M.

Der Unfallhergang.

Foto: Babette Ackermann-Reiche, Christian Schlippes / BM Infografik

Ihr Mann, der beruflich mit Autos handelt und sich für Oldtimer und Sportwagen begeistert, sei während dieser Zeit ohnehin nur selten gefahren, sagte seine Frau. Man wohne in Berlin-Mitte, wo man viel zu Fuß erledigen könne. „Laut ihrer Nachbarn ist ihr Mann immer Auto gefahren und nie gelaufen, sondern immer mit dem Auto gefahren“, sagte Christina Clemm, die als Anwältin die Eltern des getöteten Kleinkindes vertritt. „Sagt mir nichts“, gab die Ehefrau daraufhin nur knapp zurück.

Dazu, dass sein Neurologe ihrem Mann zehn Tage vor dem Unfall erneut vom Autofahren abgeraten haben soll, äußerte sie sich nicht. Der Prozess vor der 42. Strafkammer des Berliner Landgerichts wird am Mittwoch fortgesetzt.