Kitas und Schulen: GEW ruft zum Warnstreik auf

Auf Tausende Berliner Eltern kommt eine harte nächste Woche zu: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Landes Berlin für kommenden Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dazu gehören Lehrer von rund 700 Schulen, Tarifbeschäftigte der Kita-Eigenbetriebe sowie von Universitäten, Hochschulen und Jugendämtern.

Seit dem 8. Oktober verhandeln die Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Sie fordern für die Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Auszubildende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die TdL wies die Forderungen bisher als unrealistisch zurück. Ende November soll weiterverhandelt werden.

„Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zeigt sich auch in der Bezahlung“, so Anne Albers, Leiterin des Vorstandsbereichs Tarifpolitik bei der Berliner GEW. „Daher fordern wir für den öffentlichen Dienst eine reale Lohnerhöhung, die mindestens mit der sprunghaft gestiegenen Inflation Schritt hält.“

5000 Beschäftigte könnten dem Aufruf folgen

Man rechne damit, dass wieder rund 5000 Beschäftigte dem Aufruf folgen werden. Dass der Zeitpunkt für den Streik nach eineinhalb Jahren Pandemie und aktuell rasant steigenden Neuinfektionen nicht besonders günstig ist, weiß Tom Erdmann, Vorstand der GEW Berlin. „Wir sind auch nicht glücklich darüber, aber es ist unser einziges Druckmittel, damit die Arbeitgeber sich bewegen.“ Man hoffe bei der GEW auf Unterstützung und Solidarität bei den Eltern.

Auch die Gewerkschaft Verdi in Berlin hat die Landesbeschäftigten im öffentlichen Dienst zu zu einen Warnstreik aufgerufen, allerdings schon am kommenden Dienstag. Verdi rechnet nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Teilnehmern. „Die Aktion am kommenden Dienstag ist ein erstes Warnsignal an die Arbeitgeber“, sagte die Vize-Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann. „Weitere Warnstreiks werden folgen.“

Ab Mittwoch für acht Tage Ausstand bei den Awo-Kitas

Auch im Tarifstreit von Verdi mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) stehen die Zeichen auf Eskalation: Ab Mittwoch werden acht Tage lang die AWO-Kitas bestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft erhielten Awo-Erzieher zwischen 150 und 400 Euro pro Monat weniger als ihre Kollegen im öffentlichen Dienst. In anderen Berufsgruppen betrage die Differenz zum Tarifvertrag der Länder (TV-L) zum Teil bis zu 700 Euro.

Die Awo hatte bis zuletzt noch versucht, den Streik abwenden, auch um die Eltern nicht weiter zu belasten. „Wir haben noch einmal nachgebessert und sind bis an unsere Grenze gegangen“, sagt Berthe Jentzsch aus der Pressestelle.

Auf familienfreundlichere Art und Weise macht an diesem Sonnabend hingegen das breite Bündnis „Schule muss anders“ auf Missstände im Bildungssystem aufmerksam: Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, Schüler und Eltern gehen für bessere Bedingungen auf die Straße. Die Demonstration startet um 14 Uhr am Haus der Statistik (Nähe Alexanderplatz). Die Abschlusskundgebung ist um 15 Uhr vor dem Roten Rathaus.