Wahlanfechtung ab heute möglich

Berlin. Ab dem heutigen Donnerstag können die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen angefochten werden. Voraussetzung ist eine Veröffentlichung der amtlichen Endergebnisse im Berliner Amtsblatt - und das soll heute in einer Sonderausgabe passieren. Vier Wochen lang ist nun Zeit, den Einspruch an das Landesverfassungsgericht zu schicken.

Von der Regelung können Parteien und Politiker Gebrauch machen, wenn sie nur knapp den Einzug ins Parlament verpasst haben. Wahlberechtigte können Einspruch einlegen, wenn ihr Wahlschein nicht korrekt war. Wenn das Gericht einem Einspruch stattgibt, könnte ein Teil der Wahl wiederholt werden müssen.

Das Landesverfassungsgericht von Berlin ist der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Dessen Sitz ist im Gebäude des Kammergerichts am Kleistpark in Schöneberg.

Unregelmäßigkeiten in neun Prozent der Wahllokale

Laut Endergebnis kam die SPD als stärkste Kraft auf 21,4 Prozent der Zweitstimmen. Es folgen die Grünen mit 18,9 Prozent und die CDU mit 18,0 Prozent. Die Linke erreichte 14,1 Prozent, die AfD 8,0 Prozent und die FDP 7,1 Prozent. Die 147 Sitze im Abgeordnetenhaus verteilen sich wie folgt: SPD 36, Grüne 32, CDU 30, Linke 24, AfD 13 und FDP 12. Die Wahlbeteiligung betrug 75,4 Prozent.

Landeswahlleiterin Petra Michaelis hatte in mehr als 200 von 2257 Wahllokalen Unregelmäßigkeiten festgestellt. "Das ist eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss", sagte sie. Andererseits könne sie feststellen, dass die Wahl in über 2000 Wahllokalen problemlos abgelaufen sei.

Michaelis kündigte bereits an, Einspruch einzulegen. In zwei Wahlkreisen habe es Rechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten, sagte sie bei einer Sitzung des Wahlausschusses. Der Einspruch bezieht sich zum einen auf den Wahlkreis 6 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, wo zunächst die SPD-Politikerin Franziska Becker als Siegerin gekürt wurde und nach einer Nachzählung dann der Grüne Alexander Kaas-Elias. Betroffen ist zudem der Wahlkreis 1 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, in dem der AfD-Politiker Gunnar Lindemann das Direktmandat holte. In beiden Wahlkreisen ist bei den Erststimmen der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem sehr gering.

