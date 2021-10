BND-Ausbilder erhält Hausverbot

Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes an der Chausseestraße in Mitte (Archivbild).

Berlin. Wegen Extremismusverdachts hat ein Ausbilder beim Bundesnachrichtendienst Hausverbot erhalten. Das berichtet der "Spiegel". Demnach geht es um den Politikwissenschaftler Martin Wagener, der seit Jahren mit rechten Äußerungen auffällt.

Wie der umstrittene Professor in einem Podcast selbst öffentlich machte, sei gegen ihn am Montag ein Zutrittsverbot zum Zentrum für Nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung auf dem Gelände der BND-Zentrale an der Chausseestraße in Berlin-Mitte verhängt worden. Dort bilden BND und Verfassungsschutz ihre Nachwuchskräfte aus.

In dem Podcast berichtet Wagener, seine Sicherheitsfreigabe sei "drastisch abgesenkt" worden. Er könne seine Studierenden auch nicht mehr über eine Lernplattform kontaktieren. Dies sei "eine faktische Einschränkung meiner Lehrbefugnis", kritisierte Wagener.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Politikwissenschaftler verbreitet in seinem neuen Buch "Kulturkampf um das Volk" die These aus, dass die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) "das Projekt der Ersetzung der deutschen Kulturnation durch eine multikulturell strukturierte Willensnation" verfolge.

Laut Wagener erfolgte seine Aussperrung nach einem Hinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz. Ihm werde von der Behörde vorgeworfen, "Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung", so Wagener. Er bestreitet das.