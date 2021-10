Tarifvertrag: Vivantes und Verdi einigen sich auf Eckpunkte

Nach der Charité hat sich auch Vivantes mit der Gewerkschaft Verdi auf die Grundlagen für einen Tarifvertrag verständigt, der die Belastung der Pflegekräfte verringern soll. Beide Seiten haben am Dienstag ein entsprechendes Eckpunktepapier unterschrieben. Mit einer Einigung war gerechnet worden, weil sonst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vivantes wegen der besseren Arbeitsbedingungen zur Charité gewechselt wären.

Wie schon in der Universitätsklinik haben Klinik-Manager und Belegschaftsvertreter auch beim kommunalen Krankenhauskonzern für jede einzelne Station und jeden Funktionsdienst etwa in den Operationssälen eine Mindestpersonalausstattung verabredet. Werden diese unterschritten und die eingesetzten Fachkräfte stärker belastet, weil sie sich um mehr Patienten kümmern müssen, gibt es Regeln für einen Freizeitausgleich. Die in Belastungsschichten gesammelten „Vivantes-Freizeitpunkte“ können nach einem gestaffelten System in freie Tage oder zusätzliches Entgelt umgewandelt werden.

Verdi berichtete, für jeweils neun Punkte, also neun Belastungsschichten, gebe es 2022 eine Freischicht oder wahlweise 150 Euro. 2023 genügen dafür sieben Belastungsschichten, 2024 fünf. Die Anzahl der möglichen freien Tage ist aber mit Rücksicht auf den Klinikbetrieb gedeckelt von zunächst sechs, im nächsten Jahr zehn und 2024 15 Tage. So sollen die Krankenhäuser Zeit haben, um ausreichend Personal einzustellen. Wie viele zusätzliche Fachkräfte Vivantes braucht, wurde nicht mitgeteilt. Die ähnlich große Charité hatte nach ihrer Einigung von einem Bedarf von 750 zusätzlichen Pflege- oder anderen Fachkräften gesprochen. Zudem hat Vivantes eine Verbesserung der Ausbildung zugesagt und verspricht, allen Auszubildenden bereits im zweiten Ausbildungsjahr eine spätere Übernahme zu garantieren.

Vivantes: Tarifvertrag soll Laufzeit von drei Jahren haben

Der Tarifvertrag soll wie bei der Charité eine Laufzeit von drei Jahren haben. Vivantes` Personal-Geschäftsführerin Dorothea Schmidt sagte, nun gelte es, die „technischen und organisatorischen Grundlagen für die Umsetzung des Tarifvertrages zu schaffen und diesen in der Praxis mit Leben zu erfüllen“. Verdi-Verhandlungsführerin Heike von Gradelowsi-Ballin sagte, man sei mit dem Eckpunktepapier „unserem Ziel, eine nachhaltige Entlastung der Vivantes-Beschäftigten zu schaffen, einen großen Schritt näher gekommen“.

Vivantes-Tochterunternehmen ringen noch um eine Lösung

Mit der Einigung für die Vivantes-Pflegekräfte ist der Arbeitskampf an Berlins öffentlichen Krankenhäusern nach fünf Wochen Streik fast beendet. Nur für die Beschäftigten der Vivantes-Tochterunternehmen wird noch um eine Lösung gerungen. Hier fordert Verdi eine schrittweise Anhebung der Gehälter auf das Niveau des öffentlichen Dienstes. Am Donnerstag soll unter der Moderation des früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck weiter verhandelt werden. Von Verdi hieß es, man strebe eine schnelle Lösung an.