Nachbarin erstochen: 20-Jähriger steht vor Gericht

Berlin. Der gewaltsame Tod einer 75-Jährigen im vergangenen Frühjahr beschäftigt ab heute (12.30 Uhr) das Berliner Landgericht. Dort muss sich der Nachbar der Frau verantworten, der sie erstochen haben soll. Der 20-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll sich am Abend des 28. Mai gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Rentnerin an der Oderbruchstraße in Prenzlauer Berg verschafft und mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Frau starb noch am Tatort.

Nach der Tat floh der junge Mann zunächst, kehrte allerdings später wieder zum Haus zurück – vermutlich um sich der Polizei zu stellen. An der Absperrung um den Tatort gab er sich zwei Reportern zu erkennen, darunter einem Mitarbeiter der Berliner Morgenpost. Diese forderten den 20-Jährigen auf, sich auf den Boden zu legen und riefen die Polizeikräfte hinzu.

Nachbarin erstochen: Angeklagter psychisch krank und nicht schuldfähig

Der 20-Jährige ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft psychisch- und außerdem suchtkrank und gilt als zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig. Die Anklagebehörde strebt daher keine Haftstrafe, sondern die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Dort befindet sich der junge Mann bereits seit kurz nach seiner Festnahme. Im Prozess sind insgesamt acht Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll am 11. November fallen.