Museumssonntag in Berlin am 5.3.: Kostenlos ins Museum - Diese Häuser machen mit

Am Museumssonntag am 5.3. beteiligen sich die prominentesten Häuser der Stadt. Das müssen Besucherinnen und Besucher wissen.

Kostenlos ins Museum in Berlin: Am 5. März ist wieder Museumssonntag

Welche Museen machen mit? Muss man trotzdem Tickets buchen?

Das müssen Besucherinnen und Besucher zum Museumssonntag in Berlin wissen

Berlin. Am kommenden Sonntag, 5. März 2023, gibt es wieder freien Eintritt in die Berliner Museen. Mehr als 60 Häuser machen mit beim sogenannten Museumssonntag in Berlin, der immer am ersten Sonntag im Monat stattfindet.

Am Museumssonntag beteiligen sich die prominentesten Museen der Stadt, darunter die Häuser auf der Museumsinsel (Neues Museum, Altes Museum, Pergamonmuseum, Bode-Museum, Alte Nationalgalerie). Auch das Humboldt Forum öffnet kostenlos seine Pforten. Außerdem beteiligen sich etwa das Jüdische Museum, das Technikmuseum, der Hamburger Bahnhof oder das Naturkundemuseum.

An den eintrittsfreien Museumssonntagen bieten die Berliner Museen ein besonderes Programm. Einen Überblick zu den Veranstaltungen kann man hier erhalten.

Museumssonntag in Berlin: Diese Termine gibt es 2023

5. März

2. April

7. Mai

4. Juni

2. Juli

6. August

3. September

1. Oktober

5. November

3. Dezember

Kostenlos ins Museum in Berlin: Diese Häuser machen mit (Auswahl)

Altes Museum

Anoha - Kinderwelt des Jüdischen Museums

Berlinische Galerie

Bode-Museum

Bröhan-Museum

Deutsches Technikmuseum

Domäne Dahlem - Landgut und Museum

Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart

Humboldt Forum

Jüdisches Museum Berlin

Märkisches Museum

Museum für Fotografie, Helmut Newton Stiftung

Museum für Naturkunde

Neue Nationalgalerie

Neues Museum

Pergamonmuseum

Zitadelle Spandau

Museumssonntag in Berlin: Das muss man beachten

Für viele Museen und Veranstaltungen ist vorab eine kostenlose Ticketbuchung oder Anmeldung notwendig. Dies gilt auch für Kleinkinder. Wer ohne Terminbuchung kommt, muss mit Wartezeiten rechnen. Die Online-Buchung wird eine Woche vor dem nächsten Museumssonntag freigeschaltet. Nähere Informationen finden sich in der Übersicht der teilnehmenden Museen. Es gibt auch Museen, für die keine Buchung notwendig ist. In den meisten Museen gilt weiterhin die Pflicht oder die Empfehlung, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.

( bee )