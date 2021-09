Berlin-Wahl: So reagiert Berlins Wirtschaft auf das Wahlergebnis

DGB für R2G-Fortsetzung, UVB will Aufbruch: So reagiert die Wirtschaft in der deutschen Hauptstadt auf das Ergebnis der Berlin-Wahl.

Berlins Handwerkskammer mahnt Tempo beim Bilden einer neuen Berliner Landesregierung an. Wie die Wirtschaft ansonsten auf das Ergebnis reagierte.

Wahl in Berlin

Wahl in Berlin So reagiert Berlins Wirtschaft auf das Wahlergebnis

Berlin. Einen Tag nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gab es aus der Berliner Wirtschaft unterschiedliche Reaktionen mit Blick auf das Wahlergebnis. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) sprachen sich für einen „Aufbruch“ aus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der Region leitete aus dem Stimmenergebnis hingegen einen Zuspruch der Wählerinnen und Wähler für die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün ab.

DGB-Chef Christian Hoßbach sagte am Montag, der jetzige Senat habe seit 2016 unter schwierigen Bedingungen wichtige Fortschritte für die Stadt erreicht. „Aus dem Wahlergebnis lässt sich kein Votum für eine Änderung der Grundzüge dieser Politik ableiten“, so Hoßbach. Weiter sagte er, die Ergebnisse zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen und zum Volksentscheid würden eine klare Sprache sprechen „Die Berlinerinnen und Berliner wollen eine soziale und fortschrittliche Politik, die ihre eigenen Sorgen ernst nimmt“, so der Gewerkschafter.

UVB: Berlin braucht Koalition, die für Aufbruch steht

Zu den Aufgaben der neuen Landesregierung in Berlin gehöre aus DGB-Sicht auch, die Transformation in der Industrie wie in vielen Dienstleistungsbranchen mitzugestalten. Zu den ersten Pflichten des neuen Senats müsse, so Hoßbach, aber vor allem gehören, die schwer angeschlagene Berufsausbildung zu stabilisieren.

Auch die UVB teilte auf Morgenpost-Anfrage am Montag mit, eine Reihe von Herausforderungen für die Wirtschaft zu sehen. Um diese bewältigen zu können, ist aus Sicht des Verbands aber eine andere Politik als bislang nötig. „Berlin braucht eine Koalition, die für den Aufbruch steht. Wir setzen darauf, dass die nächste Regierung endlich die vielen Baustellen angeht, die die Wirtschaft bremsen“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck.

Berlins Handwerk wünscht sich rasche Regierungsbildung

Berlin habe Rückstand bei der Digitalisierung, bei der Bildung, beim Wohnungsbau und beim Ausbau der Infrastruktur. Viele dieser Probleme hätten mit der schlecht funktionierenden Verwaltung in Berlin zu tun. Zwingend nötig sei zudem, dass der neue Senat den Berliner Standort modernisiere. „Nur dann werden die Firmen auch weiter hier investieren und Arbeitsplätze schaffen. Wir könnten uns vorstellen, dass eine Koalition, die für wirtschaftlichen Fortschritt, ökologische Modernisierung und für sozialen Zusammenhalt steht, in der Hauptstadt einiges erreichen könnte“, so Amsinck weiter.

Eine erste Reaktion kam auch von der Berliner Handwerkskammer. „Das Berliner Handwerk wünscht sich eine rasche Regierungsbildung. Wir stehen vor großen Aufgaben, die so schnell wie möglich angepackt werden sollten. Wir wollen neue Wohnungen bauen und die Gebäude in der Stadt energetisch sanieren. Wir wollen den Wirtschaftsverkehr modernisieren und gleichzeitig absichern. Und wir wollen die duale Ausbildung und die Meisterausbildung weiter stärken. Unser Appell an den künftigen Senat lautet: Auf geht’s - gemeinsam anpacken“, teilte die Kammer auf Morgenpost-Anfrage mit.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte bereits kurz nach der ersten Prognose am Sonntagabend dafür plädiert, dass sich alle politischen Entscheidungsträger mit Verantwortungsbewusstsein an die Bildung eines neuen Senats machten und zügig für stabile Verhältnisse sorgten. Nichts sei für die Qualität eines Standorts schädlicher als Planungsunsicherheit, sagte der neue IHK-Präsident Daniel-Jan Girl.