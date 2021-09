Stammzellspender für Finn gesucht

Berlin. Eigentlich sollte Finn jetzt in der Schule sein, auf dem Pausenhof herumrennen oder einfach nur spielen. Doch der Sechsjährige wird wohl die nächsten zwei Jahre im Krankenhaus verbringen - und selbst das ist ungewiss, so lange kein Stammzellspender für ihn gefunden ist. Finn hat Leukämie.

Die Familie, viele Freunde und Aktive des Vereins „Kolibri“ organisieren derzeit die Suche nach dem Lebensretter. Wegen Corona fallen alle Aktionen irgendwo vor Ort aus. Doch das Orga-Team fand andere Wege: „Beim letzten Heimspiel des 1. FC Union wurden die Fußballfans aufgerufen, sich als potenzielle Spender zu registrieren“, so Andreas Landgraf vom Verein „Kolibri“. Hertha-Fans könnten beim nächsten Heimspiel das gleiche hören. Ihr harter Kern sammelte bereits Spenden, übergab sie beim letzten Spiel.

Finn kämpft gegen Leukämie, sein Vater gegen Lymphdrüsenkrebs

Die Eltern von Finn können jede Spende gut gebrauchen, denn als wäre Finns lebensbedrohliche Erkrankung noch nicht genug, leidet sein Vater Hendric an Lymphdrüsenkrebs. Er kämpft sich gerade durch die letzte Chemotherapie, wartet auf eine Reha-Maßnahme und bezieht Krankengeld. Finns Mama Nicole schloss kürzlich eine Ausbildung ab und wacht derzeit Tag und Nacht am Bett ihres Sohnes.

Wenn dort, auf Station, mal irgendetwas nicht rund läuft, kümmert sich Andreas Landgraf um eine Lösung, denn er weiß, wie es Eltern in dieser Situation geht. „Als mein Sohn an Leukämie erkrankt ist, war unsere Familie auch plötzlich im Ausnahmezustand.“ Jetzt, zehn Jahre später, sei der heute 26-Jährige gesund, doch beim Vater ist der Blick dafür geblieben, was Eltern hilft. Und so bringt Andreas Landgraf auch mal frisches Obst im Krankenhaus vorbei, wenn das im hektischen Alltag in der Klinikküche liegengeblieben ist.

Dass die Suche nach einem Stammzellenspender trotz Corona-Pandemie so hohe Wellen schlägt, liegt auch am Arbeitgeber von Papa Hendric und von Andreas Landgraf: Beide sind bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) beschäftigt. „Da zeigt sich wieder, wie die große Familie BSR zusammenhält“, sagt Landgraf. „Es ist enorm, wie unsere interne Typisierungsaktion von den Mitarbeitern angenommen wird“, bestätigt BSR-Sprecherin Sabine Thümler. „Wir erreichen damit auch viele jüngere Kollegen.“

Damit möglichst bald ein Stammzellspender für Finn gefunden wird, kann sich jetzt jeder bei der DKMS für die Aktion „Sei mein Held“ registrieren lassen.

