Brandenburgs Hochschulen fahren Campusleben wieder hoch

Wildau/Frankfurt (Oder). Die Corona-Pandemie bestimmt zwar auch im kommenden Wintersemester den Alltag an Brandenburgs Hochschulen, doch das Campusleben soll zurückkehren. Ab Oktober strebe die Hochschule einen Mix mit 50 Prozent Präsenzveranstaltungen an, sagt der Sprecher der Technischen Hochschule Wildau, Mike Lange. Vor allem der Labor- und Übungsbetrieb sei maßgeblich mit Praxis und Präsenz verbunden.

Auch an anderen Hochschulen soll es ein "Hybrid-Semester" aus Online- und Präsenzlehre geben. "Wir unternehmen Vorkehrungen wie die 3G-Regel, die für Lehrveranstaltungen gilt", sagt Frauke Adesiyan, Sprecherin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Um das Leben auf dem Campus wieder in Gang zu bringen und die Studierenden zu motivieren, haben einige Hochschulen auch eigens Initiativen gestartet.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-263890/2