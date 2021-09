Diese Straßen werden in der nächsten Woche zu Spielstraßen

35 Straßen in Berlin werden am nächsten Mittwoch zu Spielstraßen. Hier ist die komplette Liste.

Berlin. Am kommenden Mittwoch ist der ÖPNV in Berlin kostenlos. Anlass ist der internationale autofreie Tag. Das Gratisangebot gilt den ganzen Tag über im gesamten Stadtgebiet. Für Fahrten nach Brandenburg ist ein Fahrschein Berlin BC oder ABC nötig - ein Anschlussfahrschein C reicht nicht.

Außerdem sollen 35 Straßen in allen Bezirken am Nachmittag und Abend für den Autoverkehr gesperrt werden. Sie gelten dann als Spielstraßen, in denen Kinder malen, Kuchen essen oder zusammensitzen können, so der Senat.

Autofahrer werden in dieser Zeit die Straßen nicht befahren und in vielen Bereichen auch nicht halten können. Die Spielstraßen gelten an den meisten Orten zwischen 15 und 19 Uhr, genaue Angaben finden sich auf der Internetseite der Stadt Berlin.

Diese Straßen werden am 22. September zwischen 15 und 19 Uhr zu Spielstraßen genutzt:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Babelsberger Straße, Haus Nr. 9 bis Nr. 14

Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Gasteiner- und Wegenerstraße

Windscheidstraße, zwischen Stuttgarter Platz und Gerviniusstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Böckhstraße (14-18 Uhr), zwischen Grimm- und Graefestraße

Kinzigstraße, zwischen Weser- und Scharnweberstraße

Simplonstraße (15.30 – 18.30 Uhr), zwischen Helmerding- und Matkowskystraße

Wrangelstraße, zwischen Oppelner- und Sorauer Straße

Lichtenberg

Wönnichstraße, Ecke Münsterlandplatz

Marzahn-Hellersdorf

Maxie-Wander-Straße, zwischen Carola-Neher-Straße und Auerbacher Ring

Kastanienallee, vor Kinderforschungszentrum Hellenum

Friesacker Straße, zwischen Strauß- und Lortzingstraße

Mitte

Biesentaler Straße (16-21 Uhr), Haus Nr. 6a bis Wriezener Straße

Große Hamburger Straße, Haus Nr. 20 bis Krausnickstraße

Plantagenstraße, Haus Nr. 17 bis Antonstraße

Pohlstraße, Haus Nr. 75 bis Kluckstraße

Neukölln

Anzengruberstraße, zwischen Donaustraße und Sonnenallee

Neckarstraße

Kienitzer Straße, zwischen Karl-Marx- und Bornsdorfer Straße

Sanderstraße, zwischen Hobrecht- und Friedelstraße

Pankow

Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Göhrener Straße

Jacobsohnstraße, Haus Nr. 1 bis Nr. 17

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenburger Straße

Reinickendorf

Kamekestraße, zwischen Herbst- und Hoppestraße

Tornower Weg, zwischen Birkenwerderstraße und Dannenwalder Weg

Spandau

Lutherstraße, am Lutherplatz

Steglitz-Zehlendorf

Sprungschanzenweg, Haus Nr. 1 bis Nr. 51

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Grimmstraße (Lichtenrade), zwischen Halker Zeile und Schillerstraße

Motzstraße, zwischen Kalckreuther- und Eisenacher Straße

Niedstraße, zwischen Lauter- und Handjerystraße

Steinmetzstraße, zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick

Krüllsstraße, zwischen Schmollerplatz und Karl-Kunger-Straße