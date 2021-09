Hund vor Drogerie entführt - Freiwillige durchkämmen Parks

Das ist wohl die Horrorvorstellung jedes Hundebesitzers: In Pankow wurde ein Jack-Russel-Terrier vor einem Geschäft entführt.

Der Jack-Russell-Terrier Oskar wurde vor einer Drogerie entführt. Auffällig ist der weiße Fleck am Rücken.

Berlin. Seit einer Woche ist der Jack-Russel-Terrier Oskar spurlos verschwunden. Vier Minuten lang war er vor einer Drogerie am Garbatyplatz angeleint. Diese vier Minuten nutzte ein junger Mann im Hoodie, um Oskar loszuknüpfen und mit ihm via U- und S-Bahnhof Pankow zu verschwinden.

Seither ist die Welt für seine Besitzer-Familie eine andere. Die vierjährige Tochter fragt nach ihrem Hund, viele Freiwillige suchen in der ganzen Stadt nach dem Tier oder verteilen Flyer. Oskars Besitzer sucht in sozialen Netzwerken und läuft quer durch Berlin. Und er verspricht einen Finderlohn von 2500 Euro.

Oskar ist dreifarbig, hat lange Beine, einen weißen Fleck auf dem Rücken, ist ein Männchen und kastriert. Vor allem aber: Oskar ist krank. Gegen ein Nierenleiden braucht er Medikamente, viel Fürsorge und Verständnis für so manche Eigenheit. "Oskar ist ein Familienhund", so sein Besitzer gegenüber der Berliner Morgenpost. "Er war in unseren Alltag integriert." Oft war er mit der Besitzerin und ihren kleinen Kindern zuhause, manchmal ging er mit ins Büro des Familienvaters.

"Es sind so ziemlich die schlimmsten Stunden in unserer Zeit als kleinen Familie", schreibt sein Besitzer in einem Facebook-Beitrag. "Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet, informieren Tierheime, Bahnhofsmissionen und Taxiunternehmen." Ob die BVG noch ein Foto vom Tatort beisteuern kann, wird gerade geprüft.

Die Suchaktion läuft auf Hochtouren: Am gestrigen Mittwoch durchkämmten der Besitzer und Freiwillige die Gegend um den Weinbergpark, weil dort ein herrenloser Hund gesehen worden war, auf den die Beschreibung passte. Erst die Dunkelheit stoppte die Suche. Am Tag zuvor soll Oskar im Görlitzer Park unterwegs gewesen sein.

Ob sich der Hund leicht fangen lässt, wenn er irgendwo herumstreunt? "Er stoppt bei jeder Mülltonne und frisst erstmal alle Dönerreste", so sein Besitzer bei Facebook.

Wenn Oskar nicht zurückkommt, will er mit der Familie auf jeden Fall umziehen. "Ich wohne schräg gegenüber vom Tatort. Immer wenn ich die Stelle sehe, kommen mir die Tränen", erklärte er gegenüber der Berliner Morgenpost. Schon jetzt sagt sich die Familie aber: "Der Hund hat auf jeden Fall bei uns eine schöne Zeit gehabt."

Wer Oskar gesehen hat oder andere Hinweise hat, kann seinen Besitzer per E-Mail an finding-oskar@gmx.de erreichen oder unter Telefon 0172/1020006.