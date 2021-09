Fahrrad Demo Berlin: Klimaaktivisten protestieren - A100 wird gesperrt

Berlin. Klimaaktivisten fahren am Freitag mit ihren Fahrrädern über die Berliner Stadtautobahn A100. Bei der Aktion handelt es sich um die letzte Etappe der Protest-Tour "Ohne Kerosin nach Berlin". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern des bundesweiten Protests waren Ende August aus mehreren deutschen Städten losgefahren, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Initiiert wurde die Aktion von "Students for Future". Auch die Organisationen Changing Cities und der ADFC unterstützen die Protest-Tour.

"Trotz der bereits jetzt feststellbaren Folgen des menschengemachten Klimawandels und der beängstigten Prognosen von Expert*innen wird die Krise von der deutschen Bundesregierung unzureichend angegangen. Wir fordern ein angemessenes Krisenmanagement, um das Erreichen von unwiderruflichen Kipppunkten zu vermeiden", heißt es in dem Demonstrationsaufruf.

Am Freitag 10.9. ist die OKNB Abschlussdemo in Berlin. Auch über die A100!



Gemeinsam werden wir laut und deutlich zeigen, dass angemessenen Klimapolitik verlangt wird. #AlleFuersKlima und Gerechtigkeit!



Kommt dazu und demonstriert mit uns!!! #UprootTheSystem pic.twitter.com/80CjXfdxBV — Ohne Kerosin Nach Berlin (@ohnekerosin) September 8, 2021

Fahrrad-Demo in Berlin: A100 in beiden Richtungen gesperrt

Während der Fahrt über A100 ist die Autobahn in beiden Richtungen zwischen den Autobahndreiecken Schöneberg und Neukölln gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte. Die Sperrung der A100 erfolgte gegen 13.20 Uhr.

Die #A100 wurde jetzt in beiden Richtungen zwischen AD Schöneberg und AD Neukölln #gesperrt. Demnächst fährt hier ein #Fahrradkorso auf dem Weg zum Großen Stern entlang. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 10, 2021

Die Abschluss-Etappe startete am Freitag um 12 Uhr auf dem Parkplatz der Universität Potsdam starten. Ihre Route führt die Klimaaktivisten vorbei am Rathaus Steglitz, verläuft dann über die A100 und endet an der Siegessäule am Großen Stern in Tiergarten. Die Veranstaltung soll um 17 Uhr enden.

Ohne Kerosin nach Berlin: Das ist die Route

12 Uhr: Parkplatz der Universität Potsdam am S-Bhf-Griebnitzsee

Parkplatz der Universität Potsdam am S-Bhf-Griebnitzsee Neue Kreisstr.

Kohlhasenbrücker Str.

Chausseestr.

Königstr.

Potsdamer Chausee

Potsdamer Str.

Berliner Str.

Unter den Eichen

Schloßstr.

13.30 Uhr: Rathaus Steglitz (Zwischenkundgebung)

Rathaus Steglitz (Zwischenkundgebung) Joachim-Tiburtius-Brücke

A103

Kreuz Tempelhof

A100 - Grenzallee

Dammweg

Sonnenallee

Wildenbruchstr.

Karl-Kunger- Str.

Elsenstr.

Elsenbrücke

Mühlenstr.

Stralauer Str.

Spandauer Str.

Unter den Linden

15.30 Uhr: Brandenburger Tor (Zwischenkundgebung)

Brandenburger Tor (Zwischenkundgebung) Straße des 17. Juni

Großer Stern

Spreeweg

John-Foster-Dulles-Allee