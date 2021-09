Berlin bleibt in Schulen bei Kurz-Quarantäne bei Kontakt

An Berlins Schulen und Kindertagesstätten wird es bei der vergangene Woche vom Senat beschlossenen Regelung zur Corona-Quarantäne bleiben. Das hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses bekräftigt. Es sei „nicht mehr zeitgemäß, ganze Schulklassen in Quarantäne zu schicken“, sagte Kalayci. Stattdessen sollten die Schulen die wirklichen Kontaktpersonen infizierter Kinder und Jugendlicher identifizieren und den Gesundheitsämtern melden. Die Quarantäne werde dann nur noch fünf bis sieben Tage dauern, danach dürften sich die Kinder und Jugendlichen „freitesten“ und nach negativem Befunde wieder am Unterricht oder Kita-Betrieb teilnehmen.

Der pauschale Ausschluss von Kitas und Schule aus Quarantäne-Regeln, wie er von Berlins Amtsärzten gefordert worden war, sei „nicht möglich“, so die Senatorin. Es sei auch jetzt schon eher die Ausnahme, dass komplette Klassen in Quarantäne geschickt würden. Derzeit sind an Berlins öffentlichen allgemeinbildenden Schulen offiziell 924 Schülerinnen und Schüler mit Corona infiziert, 42 Klassen und Lerngruppen sind geschlossen. Offenbar gehen die bezirklichen Gesundheitsämter dabei aber sehr unterschiedlich vor. So waren in Spandau bei 121 infizierten Schülerinnen und Schülern 14 Lerngruppen geschlossen. In Mitte war es bei 116 positiv getesteten Kindern keine einzige. Kalayci sagte sie wolle erreichen, dass in ganz Berlin ein einigermaßen einheitlicher Umgang mit der Isolation von Schülerinnen und Schülern praktiziert werde.

Die Inzidenz in Berlin lag am Montag bei 82,5 und damit leicht niedriger als am Vortag. Am höchsten war die Inzidenz unter den zehn- bis 14-Jährigen mit 211 auf 100.000 Mitgliedern dieser Altersgruppe sowie bei den 15- bis 19-Jährigen mit 201.