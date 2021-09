Nur die AfD lehnt die zusätzliche Aufnahme ab. Scharfe Kritik gab es an dem CDU-Abgeordneten Christian Gräff.

Abgeordnetenhaus Berlin will weitere Ortskräfte aus Afghanistan aufnehmen

Berlin setzt sich für die Aufnahme von afghanischen Ortskräften und ihren Familien ein. Dazu hat sich das Abgeordnetenhaus mit breiter Mehrheit bekannt. Nur die AfD lehnt die zusätzliche Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen ab.

Bislang sind in Berlin nach Angaben der Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) 192 Ortskräfte mit Hilfe der Luftbrücke der vergangenen Tage in Berlin angekommen. Davor hatten bereits 130 Ortskräfte den Weg nach Berlin selbst organisiert.

Die Unterbringung erfolgt in einer Flüchtlingsunterkunft in Treptow-Köpenick, eine weitere Unterkunft in Marzahn-Hellersdorf steht für weitere ankommende Flüchtlinge bereit.

Afghanische Ortkräfte in Berlin: Scharfe Kritik an CDU-Mann Christian Gräff

Scharf kritisiert wurde am Donnerstag der CDU-Abgeordnete Christian Gräff, der trotz der grundsätzlichen Zusage seiner Partei für die Aufnahme der Ortskräfte den Anwohnern in Marzahn-Hellersdorf seine Hilfe angeboten hat, wenn sie gegen die Unterkunft klagen wollen.

„Wer diese Menschen aufnehmen will – und der Senat will sie aufnehmen -, der muss sie auch unterbringen“, sagte Breitenbach. Im Moment gebe es allerdings keine neue Anfrage der Bundesregierung zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge.

Der Senat hatte davor beschlossen, für künftige Flüchtlinge eine Unterkunft und 1000 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften dauerhaft freizuhalten. Die meisten Flüchtlinge aus Afghanistan werden nicht dauerhaft in der Stadt bleiben. Berlin funktioniert als Verteilzentrum, nach der Registrierung und medizinischer Versorgung werden sie auf andere Bundesländer verteilt.