Geldtransporter-Überfall in Berlin: Clan-Mitglied gesteht Beteiligung

In dem Verfahren wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter vor einer Filiale der Volksbank am Kurfürstendamm am 18. Februar dieses Jahres hat der Angeklagte Muhamed R. ein Geständnis abgelegt. Der Angehörige eines berüchtigten Clans räumte ein, die Geldboten gemeinsam mit vier weiteren Tätern mit einer Schreckschusspistole und Pfefferspray überfallen zu haben. Laut Anklage betrug die Beute 648.500 Euro.

Vor einer Volksbank-Filiale am Kurfürstendamm an der Ecke Bleibtreustraße fand der Überfall statt. Foto: Morris Pudwell

Der Screenshot eines Videos, das den Geldtransporter-Überfall am Kurfürstendamm zeigen soll. Foto: Quelle: Screenshot/Whatsapp

Der überfallene Geldtransporter. Foto: Reto Klar/FFS

Die Polizei sperrte den Tatort ab. Foto: Reto Klar

Der Überfall ereignete sich am Kurfürstendamm Ecke Bleibtreustraße. Foto: Morris Pudwell



Ermittler untersuchen den Geldtransporter. Foto: Morris Pudwell

Der mutmaßliche Fluchtwagen der Täter wurde ausgebrannt an der Bessemerstraße gefunden. Foto: Morris Pudwell

Der ausgebrannte Audi wird von der Polizei an einem Supermarkt in Schöneberg abgeschleppt. Foto: dpa



Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger des Angeklagten stimmten einem Verständigungsvorschlag des Gerichtes zu. Dieser sieht einen Strafrahmen zwischen sechs Jahren und sechs Monaten und sieben Jahren und sechs Monaten vor. Am Nachmittag des Verhandlungstages werden die Geldboten als Zeugen vernommen.