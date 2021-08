Berlin: Große Zustimmung für Aufnahme geflüchteter Afghanen

Berlin. Eine große Mehrheit der Berlinerinnen und Berlin spricht sich für eine Aufnahme afghanischer Flüchtlinge aus. 51 Prozent der Befragten unterstützen das auf jeden Fall, weitere 29 befürworten das grundsätzlich. Das geht aus der aktuellen Umfrage von „infrastest dimap“ im Auftrag der Berliner Morgenpost und der „RBB-Abendschau“ hervor. Acht Prozent lehnen die Aufnahme eher ab, sechs Prozent sind ganz dagegen.

Vier von fünf Berlinern befürworten damit die Aufnahme von Afghanen, die für die in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr tätig waren. Die Zustimmung liegt bei Frauen mit 82 Prozent etwas höher als bei Männern (77 Prozent).

192 Flüchtlinge aus Afghanistan bislang in Berlin eingetroffen

Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) sind in Berlin am Montag und Dienstag bislang 192 Flüchtlinge aus Afghanistan angekommen, die hier zunächst erstversorgt werden. Darunter seien sehr viele Kinder und Kleinstkinder. „Es kommen Menschen an, die nicht einmal eine Plastiktüte dabeihaben. Sie haben genau das mitgebracht, was sie am Körper haben“, sagte Müller. Es gelte, sie zunächst mit dem Nötigsten zu versorgen. „Wir sind auf weitere Ankommende vorbereitet.“ Wegen der chaotischen Verhältnisse in Afghanistan finde das Aufnahmeverfahren hier statt. „Dann werden wir sehen, wie sie weiterverteilt werden“, sagte Müller.

Nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums sind mittlerweile 265 Menschen, davon 125 Kinder und Jugendliche, in Brandenburg angekommen und werden erstversorgt. „Wir wollen, dass die Menschen zur Ruhe kommen können und kümmern uns um die Erledigung aller notwendigen Formalitäten der Erstaufnahme“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). 300 afghanische Ortskräfte will Brandenburg dauerhaft aufnehmen.

100 deutsche Staatsbürger noch in Afghanistan

Insgesamt hat die Bundeswehr in den vergangenen Tagen 3800 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, darunter 351 deutsche Staatsbürger. Mit weiteren rund 100 Deutschen und ihren Familien, die noch vor Ort ausharrten, stehe man in Kontakt, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Auch am Dienstag versuchte die Bundeswehr wieder, diese Menschen einigermaßen sicher an den Flughafen zu bringen.

