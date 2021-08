Vivantes in Berlin: Verdi setzt Warnstreik aus - erneut Verhandlungen

Berlin. Ein Truck mit Hunderten Menschen davor steht an der Vivantes-Zentrale in der Oraser Allee 72 in Reinickendorf. „Wir sind die Pflege, wir sind die Macht. Nichts anderes“, ruft ein Mann vom Wagen. Eine Sprecherin sagt, ihr Freund bringe eine Isomatte mit, um die Nacht vor der Zentrale zu verbringen. Es sei wichtig, weiter Druck auszuüben. Die Vivantes-Geschäftsführung würde es eh nicht interessieren, wie es der Belegschaft gehe, meint eine andere Frau.

Die Gewerkschaft Verdi hat den Warnstreik von Mitarbeitern des landeseigenen Vivantes-Konzerns am Montag nach wenigen Stunden gestoppt. „Wir setzen den Streik aus bis zur Entscheidung des Arbeitsgerichts am Dienstagmittag“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger. Vor der Vivantes-Zentrale sei ein Camp errichtet worden, allerdings nur für Mitarbeiter, die dort in ihrer Freizeit demonstrieren wollen. An der Charité werde weiter gestreikt, so Jäger.

Zahlreiche Pflegekräfte und anderer Beschäftigter nehmen an einer streikbegleitenden Kundgebung vor der Vivantes-Zentrale teil.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Vivantes: Arbeitsgericht moniert fehlende Notpläne

Per einstweiliger Verfügung hatte das Gericht den Ausstand am Montag zunächst untersagt. In Krankenhausbetrieben könne ein Streik nur durchgeführt werden, wenn die medizinische Versorgung der Patienten in Notfällen gesichert sei; dies sei bislang nicht gewährleistet, so die Begründung. Am Dienstag ist eine Gerichtsverhandlung zu dieser Entscheidung geplant.

Vivantes-Pflegekraft Silvia Habekost (59) steht neben dem Protestwagen in Reinickendorf. „Um 11 Uhr wollten wir zum Virchow-Klinikum laufen. Dann kam die Nachricht über die einstweilige Verfügung.“ Eigentlich seien Politiker und Politikerinnen eingeladen worden: Bettina Jarasch (Grüne), Franziska Giffey (SPD), Kai Wegner (CDU) und Klaus Lederer (Linke). „Die Verfügung war nicht wegen der Notdienstpläne. Es heißt, Verdi dürfe nicht zum Streik aufrufen.“ Vivantes dürfe nicht mit Verdi verhandeln.

Franziska Giffey (SPD, l-r), Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen) und Klaus Lederer (Die Linke) bei einer streikbegleitenden Kundgebung vor der Vivantes-Zentrale.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Mittels politischer Unterstützung Druck ausüben

Habekost macht es sauer, dass erst 100 Tage gewartet wurde, um dann den Streik mit einer einstweiligen Verfügung zu unterbrechen. Das hätte vorher passieren müssen: „Wir haben mehrere Notdienstverhandlungen geführt – für einen Streik, der gar nicht rechtens ist.“ Die Kliniken kämpften gegen ihre Beschäftigten, so Habekost.

Nun wolle man mittels politischer Unterstützung Druck ausüben. Parallel finde ein SPD-Sommerfest statt, bei dem Verdi-Mitglieder und Streikende auftauchen wollten. „Die sollen die einstweilige Verfügung zurücknehmen“, fordert Habekost. Zur Not bleibe man so lange vor der Vivantes-Zentrale, bis sich etwas bewege.

Transparente mit der Aufschrift "wir retten Leben, wer rettet uns" und "einatmen, ausatmen, weitermachen, Pflege am Limit" wird bei einer streikbegleitenden Kundgebung vor der Vivantes-Zentrale gezeigt.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Pflegeteams an der Charité seien ständig unterbesetzt

Am Campus Mitte der Charité steht währenddessen ein Ersatzteam. Mareen (35) arbeitet auf einer der Intensivstationen und streikt bereits seit 5 Uhr morgens. „Die Kollegen sind alle super sauer. Die wollen den Normalzustand nicht mehr hinnehmen.“ Sie selbst veranlasst zum Streiken, dass ihr Team ständig unterbesetzt sei. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen würden gar nicht den Patienten und Patientinnen gerecht werden.

„Nun versuchen sie, im Streikfall auch noch eine Besetzung festzulegen, die noch besser ist als zu normalen Zeiten. Das geht gar nicht“, sagt sie über das Uni-Klinikum. Das heißt: Der Notfalldienst einiger Stationen sei besser besetzt als der übliche Regelbetrieb. Deshalb fordert Mareen, dass dringend mehr Personal eingestellt wird.