Wetterdienst warnt vor heftigem Regen in Berlin

Potsdam/Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Sonntagabend starken Regen und Gewitter in Berlin und großen Teilen Brandenburgs an. In der Hauptstadt sowie den Landesteilen rund um Brandenburg, Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) können ab 18.00 Uhr Niederschläge von 50 bis zu 100 Litern pro Quadratmeter fallen, teilen die Meteorologen in einer amtlichen Vorabinformation mit.

Die Information soll demnach die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen und ist bis Montag, 15 Uhr, gültig. Welche Orte besonders betroffen sein werden, konnte der DWD am Sonntagmorgen zunächst noch nicht mitteilen. Gegebenenfalls werde eine amtliche Unwetterwarnung folgen.