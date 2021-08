Berliner Linke Berliner Linke geht mit Sofortprogramm in Wahlkampf-Endspurt

Berlin. Mit einem Sofortprogramm als Auszug aus ihren politischen Forderungen hat die Berliner Linke den Wahlkampf-Endspurt eingeleitet. Die Regierungspartei möchte Berlin zum Zuhause für alle machen, sagte Spitzenkandidat Klaus Lederer beim kleinen Parteitag in der Trabrennbahn Karlshorst. „Deshalb steht bezahlbarer Wohnraum für uns ganz vorne“, so der Kultursenator im rot-rot-grünen Senat. Die Linke stehe auch „für ein Berlin, das vor Vergesellschaftung nicht zurückschreckt.“

Die Linke setzt darauf, mit SPD und Grünen weiter regieren zu können. Die Bilanz von Rot-Rot-Grün sei nicht so schlecht, sagte Lederer. Aber die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey „liebäugelt offen mit CDU und FDP“. Berlin könne sich aber nicht noch einmal „Stillstand leisten wie zwischen 2011 bis 2016".

Die Linke wolle hingegen weitermachen und unter anderem die Wohnungslosigkeit überwinden. Unter linken Senatoren sei mehr gebaut worden als unter den Vorgängern, sagte Lederer. Besonders viel werde in den von Linken geführten Bezirken gebaut.

Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst rechnete vor, in der dreijährigen Amtszeit Franziska Giffeys als Bürgermeisterin von Neukölln habe sie nur so viele Wohnungen gebaut wie Lichtenberg jetzt in einem Jahr.

Lederer will Mietendeckel bundesweit einführen

Lederer warb dafür, den Mietendeckel bundesweit einzuführen oder den Bundesländern eine solche Regelung zu erlauben. „Wir haben gesehen, dass der Deckel funktioniert“, so der Senator. Nur die Linke werde im Falle eines erfolgreichen Volksentscheides zur Enteignung von Wohnungskonzernen schnell ein Vergesellschaftungsgesetz auf den Weg bringen, und zwar zu einer Entschädigung unter Marktwert.

Zudem fordert die Linke ein Ende des Pflegenotstandes an den Krankenhäusern. Auch die SPD zeige sich solidarisch mit den streikbereiten Belegschaften von Vivantes und Charité. „Es wäre an der Zeit, dass die zuständigen SPD-Senatoren das auch umsetzen“, sagte Lederer.

Die Linke warnt davor, dass die am Dienstag im Senat beschlossene Finanzplanung nicht zu halten sein werde. Deshalb sollten die Spielräume der Schuldenbremse voll ausgenutzt werden und Berlin weitere maßvoll Kredite aufnehmen. Das „Jahrzehnt der Investitionen“ dürfe nicht nach fünf Jahren abbrechen.

Konkret fordern die Linke, dass die städtischen Wohnungsgesellschaften und die landeseigene Berlinovo künftig zehn Prozent ihrer neu vermieteten Wohnungen an Wohnungslose und Geflüchtete vergeben sollten. Außerdem wollen die Linken die Berliner S-Bahn in kommunale Hand übernehmen und die Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr senken. Das soll unter anderem mit einer Nahverkehrsabgabe für Touristen finanziert werden.