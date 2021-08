Corona News Berlin -Positive Bilanz nach Clubnacht mit PCR-Tests

Berlin. Corona breitet sich auch in Berlin wieder stärker aus, die Inzidenz steigt jeden Tag. In unserem Newsblog halten wir Sie mit aktuellen Corona-News über die Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Alle aktuellen Corona-Nachrichten in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Corona-News in Berlin am Dienstag, 17. August

12.40 Uhr: Corona-Inzidenz in Brandenburg steigt

In Brandenburg haben die Gesundheitsämter 67 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen 24 Stunden gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 20,3 am Montag auf 20,7, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Zum Vergleich: vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 13,0.

Auch in immer mehr Landkreisen und kreisfreien Städten klettern laut Ministerium die Werte - damit treten wieder Einschränkungen für die dort lebenden Menschen sowie Besucherinnen und Besucher in Kraft. Laut der Umgangsverordnung gilt etwa im Gastgewerbe und beim Sport in Hallen erneut eine Testpflicht, wenn die Inzidenz den Wert 20 an fünf aufeinander folgenden Tagen überschritten hat.

11.55 Uhr: Positive Bilanz nach Clubnacht mit PCR-Tests

Berlin ist der Normalität auch in Sachen feiern und Party machen einen Schritt näher gekommen. Mit 2.110 Testpersonen wurden am 6.-8. August Indoor-Clubnächte in sechs verschiedenen Clubs auf Basis von PCR-Tests durchgeführt. Für das Pilotprojekt “Clubculture Reboot” haben die Initiatoren, die Senatsverwaltung für Kultur und Europa und die Clubcommission Berlin, nun ein positives Zwischenfazit gezogen.

Die Pilotveranstaltung zeigte auf, dass Clubnächte auch unter pandemischen Bedingungen sicher durchgeführt werden können. Finale Ergebnisse werden Ende August erwartet, sobald zwei Umfragen an die Teilnehmer:innen ausgewertet wurden. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Charité Berlin.

Berlin Kultursenator Lederer (Linke) dankte den Mitwirkenden. Nun könnten die nächsten Schritte unternommen werden, teilte er auf Twitter mit.

