Keine Warnwesten für Grundschüler wegen Suezkanal-Panne

Berlin. 15 neonfarbene Warnwesten werden an diesem Morgen in der Regenbogen-Grundschule in Neukölln an 15 Erstklässler verteilt. „Wir haben Euch etwas ganz Besonderes zu übergeben“, kündigt Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an. Für die „Ersties“, fügt sie hinzu. Der Termin hat in Berlin Tradition: Übergabe der Leuchtwesten, damit die Schulanfänger sicher in der Schule ankommen, wenn sie dort – im besten Falle – zu Fuß hinlaufen.

Tradition hat allerdings auch, dass der Termin unter einem unglücklichen Stern steht. So musste 2019 die Ausgabe der Neon-Warnwesten kurzfristig gestoppt werden, weil der Hauptsponsor zwielichtig war. Nun, zwei Jahre später, ist der Sponsor über jeden Zweifel erhaben: die Bürgerstiftung Berlin. Das Problem liegt woanders: Es gibt aktuell nur diese 15 Warnwesten. Mehr sind noch nicht da. So erhalten an diesem Morgen noch nicht einmal alle Erstklässler der Regenbogen-Grundschule eine solche Weste.

Man habe frühzeitig bestellt, sagt Vera Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Berlin. Fünf Woche früher als in den Jahren zuvor. Dennoch hätten Corona und der gesperrte Suez-Kanal alles durcheinander gebracht. Irgendwo liegen mehr als 36.000 Warnwesten noch im Container. Wann sie ankommen? „Bald.“ Zum Glück ist es ja morgens noch hell.