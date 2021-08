Extinction Rebellion - Klima-Aktivisten sammeln sich am Brandenburger Tor

60 Gruppen und Organisationen wollen Straßen in Berlin blockieren. Die Polizei hält sich am Montag an zentralen Plätzen bereit.

. Die Berliner Polizei hat an zentralen Plätzen und Orten Position bezogen.

Demonstranten bleiben am Brandenburger Tor

12.03 Uhr: Die Demonstranten bleiben hartnäckig vor dem Brandenburger Tor sitzen. Bei den Teilnehmern handelt es sich nicht nur um Klimaaktivisten von Extinction Rebellion, es haben sich verschiedene Gruppen zusammengeschlossen, darunter Teile von Fridays For Future. „Wir sind eine große Klimabewegung“, sagt eine Rednerin.

Mit Maske: Klima-Demonstranten vor dem Brandenburger Tor.

Foto: Reto Klar

Wie ein Polizist vor Ort sagt, wolle man verhindern, dass sich die Demonstranten weiter auf der Straße ausbreiten. Aktivisten, die den Bereich verlassen wollen, werden in Richtung Unter den Linden geleitet. Die Demonstranten sind derweil entspannt, sitzen friedlich auf dem Boden.

Polizei weist Demonstranten auf Hygiene-Regeln hin

Die Klimaaktivisten sammeln sich auf dem Platz des 17. März am Brandenburger Tor.

Foto: Julian Würzer

11.29 Uhr: Unter den Klimaaktivisten werden Handzettel verteilt, wie sie mit der Polizei umgehen sollen und wie sie im Gewahrsam vorgehen sollen. Währenddessen tanzen Klimaaktivistinnen vor dem Brandenburger Tor zu „Think“ von Aretha Franklin. Die Straße wird weiterhin blockiert.

Die Polizei weist die Klimaaktivisten nun auch daraufhin, die Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie einzuhalten. Zudem können die Demonstranten sich auch weiterhin auf dem Platz des 18.März ausbreiten. Sie fordern allerdings mehr Platz auf der Straße. Über dem Tiergarten kreist derweil ein Polizeihubschrauber.

Die Polizisten gehen durch die Menge und sprechen die Demonstranten an, die Abstände einzuhalten, ansonsten könne man in den Bereich polizeilicher Maßnahmen kommen. Die Aktivisten beraten sich derweil in einem Plenum, wie es mit der Aktion weitergeht.

Friedlich haben wir das Brandenburger Tor besetzt.



6 Wochen vor der Bundestagswahl fordern wir mit dem #AugustRiseUp-Bündnis einen ganzheitlichen Wandel für soziale & Klimagerechtigkeit sowie einen Bürger:innenrat mit Fokus Klimakrise und Artensterben.https://t.co/EplD6FpmWG pic.twitter.com/3cjU6U3zg1 — Extinction Rebellion Deutschland #AugustRiseUp (@ExtinctionR_DE) August 16, 2021

Aktivisten sammeln sich am Brandenburger Tor

11.01 Uhr: Die Klimaaktivisten blockieren zur Stunde die Ebertstraße vor dem Brandenburger Tor. Sie sitzen auf dem Boden. Für den Verkehr ist Richtung Potsdamer Platz kein Durchkommen mehr. Die Polizei fordert die Klimaaktivisten dazu auf, die Straße zu verlassen und den Protest auf den Platz des 18. März vor dem Brandenburger Tor zu verlagern. Die Demonstranten kommen dem bislang nicht nach.

Klimaaktivisten vor dem Brandenburger Tor.

Foto: Julian Wäürzer / Julian Würzer

Die Initiatoren, darunter die Gruppe Extinction Rebellion, forderten ihre Unterstützer über einen Messengerdienst auf: „Ab geht's, wir sind am Brandenburger Tor. Einige Menschen fangen an zu blockieren und freuen sich auf eure Unterstützung. Setzt euch einfach dazu.“

Auch auf einer Kreuzung am Platz der Republik nahe dem Reichstag blockierten rund ein Dutzend Demonstranten einen Teil der Scheidemannstraße.

Demonstranten haben Kreuzung wieder verlassen

10.57 Uhr: Die Demonstranten haben die Kreuzung Straße des 17. Juni und Yitzhak-Rabin-Straße wieder verlassen. Die Polizei sperrt die Fahrtrichtung Brandenburger Tor weiterhin. Dort versammeln sich aktuell immer mehr Umweltaktivisten.

Polizei bereitet Aktivisten offenbar Probleme

10.30 Uhr: Die Berliner Polizei hat mehreren Umweltschutzgruppen und ihren angekündigten Besetzungen und Blockaden am Montagmorgen offenbar Probleme bereitet. Die Initiatoren der Proteste schrieben am Vormittag über einen Messengerdienst an ihre Unterstützer: „Team Blau sorgt ein wenig für Verzögerungen. Also keine Panik, bleibt ruhig und verhaltet euch sehr gern unauffällig.“

Mehrere Gruppen von Umwelt-Aktivisten wollen in dieser Woche mit zahlreichen Veranstaltungen und Protestaktionen in der Stadt für mehr Klimaschutz demonstrieren. Mit dem sogenannten „August Rise-up“ machen mehr als 60 Bewegungen, Vereine und Nicht-Regierungsorganisationen auf den Klimawandel aufmerksam und rufen auch zum zivilen Widerstand auf. Hauptorganisator ist die Gruppe Extinction Rebellion, die weltweit gegen den Klimawandel und das Artensterben kämpft.

Aktivisten sperren Kreuzung an der Straße des 17. Juni

10.34 Uhr: Am Montagmorgen gab es bisher kaum Aktionen. Am Vormittag hatten sich etwa 20 bis 25 Aktivisten mit Plakaten vor der Botschaft der Vereinigten Staaten versammelt, um zu protestieren. Eine Handvoll Aktivisten blockierte später die Straße des 17. Juni Ecke Yitzhak-Rabin-Straße in Richtung Brandenburger Tor. Der Verkehr staute sich zurück bis zum Großen Stern. Die Polizei war bestrebt, weitere Demonstranten davon abzuhalten, sich der Blockade anzuschließen.

Protestierende vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor

Foto: Andreas Gandzior

Polizisten postieren sich rund um das Regierungsviertel

7.16 Uhr: Am Montagmorgen postierten sich an mehreren Stellen rund ums Regierungsviertel zahlreiche Polizisten. Am Reichstag, am Potsdamer Platz, am Ernst-Reuter-Platz, am Richard-Wagner-Platz und am Umweltministerium standen Mannschaftswagen bereit.

Bei Twitter schrieb die Polizei: „Bitte rechnen Sie mit Verkehrsbehinderungen, nutzen Sie das Rad oder die Öffis.“ Weiter hieß es: „Unsere Kolleg. schützen die angemeldeten Versammlungen zu AugustRiseUp und sind auch vorbereitet auf dezentrale Aktionen darüber hinaus. (...) Achten Sie bitte auf notwendige Abstände und die Mund-Nase-Bedeckung.“

Extinction Rebellion in Berlin - das sind die Aktionen

beginnt um 11.30 Uhr mit einer symbolischen Schlüsselübergabe in der Nähe des Bundestages und einer Mahnwache vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Fridays for Future plant ebenfalls für diesen Tag einen Protestzug. Am Sonnabend findet nicht nur in Berlin, auch in ganz Deutschland die „Rebellion of One“ statt, eine Aktion, bei der Einzelpersonen mit Schildern Straßen blockieren wollen. In Berlin ist der Beginn um 16 Uhr. Zusätzlich gibt es an dem Tag noch eine weitere Demonstrationsreihe zwischen zwölf und 15 Uhr an der Wilmersdorfer Straße, Animal Rights Watch e.V. demonstriert hier gegen Schlachthäuser.

Extinction Rebellion bittet um Verständnis

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion blockieren die Revaler Straße/Ecke Warschauer Straße.

Foto: dpa

Für den letzten Tag des „August Rise-up“ gibt es noch keine konkreten Pläne. Für die Störungen bittet Extinction Rebellion um Verständnis. „In erster Linie entschuldigen wir uns bei den Menschen, aber die Situation ist so prekär, dass wir keinen anderen Weg sehen“, sagt Pfaff.

Rückenwind für ihre Forderungen haben die Umweltaktivisten durch den letzten Bericht des internationalen Klimarats IPCC erhalten. Die Experten rechnen damit, dass die Erwärmung des Planten schneller als bislang gedacht 1,5 Grad erreicht. „Wir stecken in einem ziemlichen Schlamassel“, sagt Pfaff deshalb.

Die Vorbereitungen für die Klimaproteste laufen seit Wochen. Lisa G. ist auch dabei und hilft Banner zu bemalen. Sie ist enttäuscht: „Man merkt, dass sich in der Politik nichts tut“, sagt sie. Auch sie hält unangekündigte Proteste für wichtig, denn anders werde man in der Öffentlichkeit nicht ernst genommen. Schließlich nähmen die Aktivisten auch viel in Kauf. „Man bringt sich selber in Gefahr, und das würde man nicht tun, wenn einem das Thema nicht verdammt wichtig wäre“.

Sie habe Angst vor einer in ein paar Jahren nicht mehr bewohnbaren Welt. Das wolle Extinction Rebellion mit allen Mitteln verhindern: „Wir werden erst gehen, wenn uns die Polizei räumt oder unsere Forderungen erfüllt sind“, kündigen die Umweltaktivisten an.

GdP kritisiert Politik: Zu großer Polizeieinsatz für Klima-Proteste

Angesichts zahlreicher Demonstrationen und der anstehenden Protest- und Blockadeaktionen von Umweltschutzgruppen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) massive Überlastungen beklagt. Die GDP warf am Sonntag vor allem der Berliner Politik vor, Polizisten im Dauereinsatz bei Demonstrationen zu verheizen.

Die Polizeiaufgebote seien viel zu groß. „Aus Angst vor schlechten Bildern“ seien kurz vor den Wahlen neun Tage hintereinander sämtliche Hundertschaften im Dienst. Die Polizei sei etwa bei der Klima-Protestwoche zu einer Art Begleitschutz abgestellt, ohne wirklich ständig eingreifen zu müssen.

„Wir müssen langsam aber sicher mal wieder dahinkommen, dass einzig und allein die Polizei polizeiliche Einsatzlagen bewertet und dementsprechend Personal aufgestellt wird“, teilte GdP-Landeschef Norbert Cioma mit. Dafür müsste man die Ressourcen schonen, „auch wenn etwas mal nicht zu einhundert Prozent so läuft, wie es sich das Abgeordnetenhaus vorstellt“. Die Polizeiführung müsse eine Grenze ziehen.

Extinction Rebellion stammt aus Großbritannien

Extinction Rebellion teilte mit, dass die geplanten Blockaden deutlich radikaler sein werden als die bisherigen und vor allem die Blockierer einer effektiveren Klimapolitik treffen sollen – aus ihrer Sicht die Regierungen in den westlichen Ländern. Bereits im vergangenen Oktober und im April hatten die Aktivisten um Extinction Rebellion in Berlin mehrere Blockaden und Demonstrationen durchgeführt und Teile der Innenstadt lahmgelegt.

Extinction Rebellion heißt frei übersetzt „Rebellion gegen das Aussterben“ und kommt ursprünglich aus Großbritannien. Die Bewegung hat sich nach eigenen Angaben 2018 gegründet. Eine Kernforderung der Gruppe ist die Reduzierung der Treibhausgasemission auf Netto-Null bis 2025. Anders als „Fridays for future“ verbindet die Gruppe ihre Aktionen mit Happenings, Tanz und Musik. Sie geriet zudem wegen unklarer Unterstützerstrukturen in die Kritik.

