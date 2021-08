Am Sonntag führt eine Fahrrad-Demo des ADFC auf vier Routen durch Berlin. Ein weiteres Bündnis radelt über die Avus.

ADFC Fahrrad-Demos fahren am Sonntag durch Berlin

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC ruft am Sonntag, 15. August, zu einer Fahrrad-Sternfahrt durch Berlin auf. Unter dem Motto "Radwege verbinden Bezirke - sicher auf der B96/B96a" wollen die Radfahrer auf vier Routen durch die Stadt bis zum Bundesverkehrsministerium fahren.

Dort wollen die Teilnehmer gemeinsam Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit sowie geschützte, breite Radwege und sichere Kreuzungen in ganz Berlin fordern. Sichere Radinfrastruktur müsse als gesamtstädtisches Projekt begriffen werden. Nach der Kundgebung wollen die Radfahrer auf den Routen wieder zurück zu den Startpunkten fahren. Das Ende wird mit etwa 17 Uhr angegeben.

Datum: Sonntag, 15. August 2021

Routen und Zeiten:

Nord-West: Birkenwerder (Hauptstraße 211), 10.15 Uhr, über Hohen Neuendorf, Frohnau, Waidmannslust, U-Bahnhof Paracelsus-Bad

Nord-Ost: Schönfließ (Schildower Chaussee / Dorfstr.), 11 Uhr, über Blankenfelde, Rathaus Pankow, U-Bahnhof Eberswalder Straße, Kniprodstraße.

Süd-Ost: S-Bahnhof Adlershof (Platz der Befreiung), 11.30 Uhr, über S-Bahnhof Schöneweide, Stralauer Allee

Süd-West: Kirchhainer Damm / Goltzstraße, 11.15 Uhr, über Mariendorfer Damm, Mehringbrücke

Kundgebung: ca. 14 Uhr vor dem Bundesverkehrsministerium (Invalidenpark) mit Redebeiträgen von ADFC Berlin, ADFC Brandenburg und Gast-Redebeitrag von Fridays For Future Berlin

Die Fahrraddemonstration findet unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln statt. Es werde auf Abstand geachtet, die Teilnehmenden würden medizinische Masken tragen, so der ADFC.

Bündnis AugustRiseUp! radelt über die Avus

Neben dem ADFC hat auch das Bündnis AugustRiseUp! zu einer Fahrraddemo aufgerufen. Diese führt von Potsdam nach Berlin und dabei auch über die A115, die Avus. Die Avus werde aus Sicherheitsgründen am Vormittag in beide Richtungen zwischen Kreuz Zehlendorf und Dreieck Funkturm gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Route: Glienicker Brücke (9.30 Uhr. Königsstraße, Kronprinzessinnenweg, Potsdamer Chaussee, Kreuz Zehlendorf, A115, Dreieck Funkturm, Halenseestraße, Messedamm, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Bachstraße, Lessingstraße, Lessingbrücke, Stromstraße, Alt-Moabit, Invalidenstraße, Invalidenpark, Invalidenstraße, Hessische Straße, Hannoversche Straße, Friedrichstraße, und Unter den Linden zur Karl-Liebknecht-Straße.