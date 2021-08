Hanfparade Berlin 2021: Route, Start, Zeitplan - Infos im Überblick

Hanfparade in Berlin am Sonnabend: 2000 Menschen demonstrierten für die Legalisierung von Cannabis.

Berlin. „Mein Hanf gehört mir“: Mit Plakatsprüchen wie diesem sind Anhängerinnen und Anhänger einer Cannabis-Legalisierung bei der diesjährigen Hanfparade durch Berlin gezogen. Die Polizei schätzte, dass rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort waren. Ursprünglich angemeldet waren demnach 4000. Sie zogen ab dem Neptunbrunnen nahe dem Alexanderplatz durch die Berliner Innenstadt. Für den Abend war eine Abschlusskundgebung mit Reden, Musik und Infoständen geplant.

Bei der Auftaktkundgebung sprach unter anderem Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Er schrieb auf Twitter, dass noch heute Kosumentinnen und Konsumenten kriminalisiert und stigmatisiert würden. „Statt Repressionen und #Illegalisierung brauchen wir Beratungsangebote & Aufklärung“, so Lederer. Er sei vor 23 Jahren zum ersten Mal bei der Hanfparade gewesen.

In diesem Jahr lautete das Motto „50 Jahre Prohibition - Zeit für Emanzipation“. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging es um die Legalisierung von Cannabis als Medizin, Rohstoff und Freizeitdroge in Deutschland.

Die Hanfparade findet seit 1997 statt; 2020 hatte es wegen der Corona-Pandemie nur eine Online-Version gegeben. Nach Angaben eines Veranstaltungssprechers reisen Teilnehmende aus dem ganzen Bundesgebiet und teils sogar international an.

Hanfparade in Berlin: Route, Programm, Zeitplan

Foto: hanfparade.de

Die Hanfparade startete um 12 Uhr am Alexanderplatz beim Neptunbrunnen mit der Auftaktveranstaltung. Diese sollte laut Veranstalter bis 15 Uhr dauern. Anschließend sollte sich der Demo-Zug in Bewegung setzen.

Dann erfolgt die Demonstration über folgende Route: Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Schloßplatz, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee, Annemarie-Renger-Straße, Otto-von-Bismarck-Straße, Willy-Brandt-Straße, Moltkebrücke, Rahel-Hirsch-Straße, Kapelle-Ufer, Reinhardtstraße, Friedrichstraße, Oranienburger Straße, Monbijouplatz, Kleine Präsidentenstraße, Burgstraße und Anna-Louisa-Karsch-Straße, Spandauer Straße.

Vor dem Bundesministerium für Gesundheit (Friedrich- Ecke Johannisstraße) soll es zu einer Zwischenkundgebung kommen. Der Umzug zieht dann zurück zum Alexanderplatz, wo ab etwa 18 Uhr das Bühnenprogramm der Abschlusskundgebung weitergehen soll. Die Hanfparade endet um 22 Uhr.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin meldet dazu: "Der Aufstellbereich auf der Spandauer Straße zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Rathaustraße bleibt durchgehend bis 15.08.2021, ca. 02:00 Uhr gesperrt."