Corona-Impfung im Alexa: Erst ein Piks, dann shoppen

Ab Mittwoch können sich Berliner im Einkaufszentrum Alexa impfen lassen. An diesen Tagen und Zeiten ist das möglich.

Das „Alexa“: Ab Mittwoch sollen Spontanimpfungen im Einkaufszentrum am Alexanderplatz möglich sein.

Berlin. Nach den Impfaktionen auf dem Festplatz in Wedding und im Impfzentrum Arena soll es ab Mittwoch eine weitere Impfaktion in Berlin geben. Wie aus einer Mitteilung des Bezirksamts Mitte hervorgeht, soll es im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz die Möglichkeit geben, sich spontan impfen zu lassen.

Besucher können sich zwischen zehn Uhr und 17 Uhr impfen lassen

Weiteren Angaben zufolge können sich Besucherinnen und Besucher der Shopping Mall montags bis sonnabends zwischen zehn Uhr und 17 Uhr einen Piks vor Ort abholen. In dem Pop-Up-Impfzentrum werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Moderna verimpft. Impfberechtigte erhalten ohne vorherige Terminvereinbarung unkompliziert eine kostenlose COVID-19-Schutzimpfung. Das Angebot ist eine Kooperation des Bezirksamts Mitte mit den mobilen Impfteams der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und dem Center Management des Alexa.

Im Impfzentrum Arena finden im Laufe der Woche weitere Impfaktionen statt. Am Mittwoch, 11. August, und Freitag, 13. August, können sich Besucher bei Party-Musik impfen lassen.

