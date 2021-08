Am Sonntag starten Tausende Sportler zu einem Lauf in Berlin. The Great 10K Berlin sorgt für Verkehrsbehinderungen.

The Great 10K Berlin Laufveranstaltung legt am Sonntag City West lahm

Autofahrer müssen sich am Sonntagvormittag in der City West Berlin auf umfangreiche Verkehrsbehinderungen einstellen. Dort startet um 8 Uhr die Laufveranstaltung "The Great 10K Berlin". Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

In der Zeit von 8 bis 11 Uhr kommt es deshalb zu umfangreichen Sperrungen entlang der Wegstrecke Spandauer Damm, Otto-Suhr-Allee, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Hofjägerallee, Stülerstraße, Katharina-Heinroth-Ufer, durch den Zoo Berlin zum Elefantentor, Budapester Straße, Kantstraße, Windscheidstraße, Sophie-Charlotte-Platz, Schloßstraße.

Die Sperrungen im Einzelnen:

06:00-15:00 Uhr: Spandauer Damm zwischen Sophie-Charlotten-Straße (Vorsperre) und Luisenplatz

06:00-11:00 Uhr: Otto-Suhr-Allee zwischen Luisenplatz und Ernst-Reuter-Platz (südliche Fahrbahn)

08:30-0:10 Uhr: Stülerstraße zwischen Klingelhöferstraße und Lützowufer (nordwestliche Fahrbahn)

08:30-10:15 Uhr: Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern (südliche Fahrbahn)

08:30-10:20 Uhr: Hardenbergstraße zwischen Fasanenstraße und Ernst-Reuter-Platz (nördliche Fahrbahn)

08:40-10:20 Uhr: Budapester Straße zwischen Nürnberger Straße und Kantstraße (beide Richtungen)

08:45-10:00 Uhr: Hofjägerallee zwischen Großer Stern und Tiergartenstraße (westliche Fahrbahn)

08:50-10:30 Uhr: Joachimsthaler Straße zwischen Hardenbergstraße und Kurfürstendamm (beide Richtungen)

08:50-10:30 Uhr: Hardenbergstraße zwischen Budapester Straße (Kantstraße) und Joachimsthaler Straße (inkl.)

09:00-10:50 Uhr: Kantstraße zwischen Budapester Straße und Windscheidstraße (nördliche Fahrspur)

09:00-10:50 Uhr: Windscheidstraße zwischen Kantstraße und Suarezstraße (inkl. Suarezstraße zur Bismarckstraße mit Einbahnstraßenregelung von der Bismarckstraße kommend und den Kreuzungsbereich Bismarckstraße.)