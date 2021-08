Demo heute in Berlin: Gedenkmarsch für verstorbenen "Querdenker"

In Berlin stehen am Wochenende 50 Demos an. An einem Gedenkmarsch nehmen 2000 Menschen teil. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Berlin kommt nicht zur Ruhe. Nach dem „Christopher Street Day“ vor zwei Wochen und den verbotenen Protesten der „Querdenker“ am vergangenen Wochenende stehen auch an diesem Wochenende wieder knapp 50 Demonstrationen und Versammlungen an. Damit wird es auf den Berliner Straßen erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mit besonders großen Verkehrsbeeinträchtigungen ist in Mitte zu rechen.

Die nach angemeldeten Teilnehmern größte Versammlung ist am Sonnabend um 14 Uhr am Tempelhofer Ufer gestartet. Die Partei „Die Basis“ meldete unter dem Motto „Frieden ist die Basis - Gedenken an Sascha“ die Demonstration mit 2000 Teilnehmern bis 19 Uhr an. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Gedenkmarsch für den Mann, der am vergangenen Wochenende nach einer illegalen Demonstration von Corona-Leugnern in einem Krankenhaus an einem Herzstillstand verstorben war.

Nur kurze Zeit nach dem Tod des 49-Jährigen wurde in den sozialen Medien über brutale Polizeigewalt und Verschwörungen spekuliert und diskutiert. Am Elise-Tilse-Park Ecke Hallesches Ufer haben sich etwa 30 Gegendemonstranten angemeldet.

Das ist die Route des Gedenkmarsches