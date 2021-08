Pilotprojekt in Berlin: Sechs Clubs wieder geöffnet - Kultursenator „happy“ über Start

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) blickt optimistisch auf das Pilotprojekt, bei dem sechs Berliner Clubs an diesem Wochenende wieder öffnen. „Wenn das Modellprojekt gut geht, werden wir es sofort ausrollen“, sagte er der Berliner Morgenpost am späten Freitagabend vor dem Club „Metropol“ in Schöneberg.

Bis Sonntagmittag dürfen 2000 Partygäste in diesem und in fünf weiteren Clubs, darunter der Festsaal Kreuzberg, das SO36, der Salon zur Wilden Renate, das Crack Bellmer und der KitKatClub in Kreuzberg feiern - ohne Masken und ohne Abstand. Die Pilotveranstaltung läuft unter dem Namen „Clubculture Reboot“. Sie wird von Wissenschaftlern der Charité begleitet und soll nach Angaben des Berliner Senats aufzeigen, ob und wie Tanzveranstaltungen in Clubs in Pandemie-Zeiten möglich sind.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke)

Foto: dpa

Lederer zufolge hätten die Clubs in den vergangenen Monaten versucht, vieles zu ermöglichen. Er verweist dabei auf die Öffnung der Außenbereiche oder Ausstellungen. „Jetzt müssen wir uns aber so langsam wieder an die Normalität rantasten“, sagte er. Die Clubkultur gehöre zu dieser Stadt und der Abend sei ein Zeichen, dass sie wieder zurückkomme.

Frage des Tages Ist die Öffnung einiger Clubs für Partygänger eine gute Idee? Ja Nein Abstimmen

Clubs in Berlin: Corona-Infektionen bei PCR-Tests entdeckt

Vor dem Club-Besuch muss jeder Gast einen PCR-Test machen.

Foto: Getty Images

Am „Kitkat“, wo sich eines der drei eigens für das Projekt eingerichteten PCR-Testzentren befindet, bildete sich bereits am Nachmittag eine lange Warteschlange. Nach Angaben von Florian Kainzinger von der Think.Health Hygiene Solutions wurden am Freitag über 2000 PCR-Tests durchgeführt. „Bis jetzt sind mehrere positive Teilnehmer identifiziert und Tickets gesperrt worden“, sagte Kainzinger. Einlass in die Clubs gibt es nur mit negativem Ergebnis. Dabei soll nicht unterschieden werden, ob Menschen schon geimpft oder genesen sind.

Lesen Sie auch den Kommentar: Das Pilotprojekt der Clubs ist eine Chance für Berlin

Die Kosten für die PCR-Tests übernimmt im Rahmen des Pilotprojekts das Land Berlin. Laut Lederer sind das rund 40.000 Euro. Wer die Kosten bei möglichen weiteren Clubnächten trägt, ist noch unklar. Lederer sagte aber auch, dass das Modellprojekt ein möglicher Weg sei. Denn es gebe nur zwei Möglichkeiten. „Feiern unter Betreuung oder nicht feiern. Daher werde das wohl erst einmal die einzige Möglichkeit sein oder die Läden bleiben zu.“

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Corona-Pandemie: Clubs mussten vor 18 Monaten schließen

Die Berliner Clubs hatten vor anderthalb Jahren schließen müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Mit #UnitedWeStream übertrugen sie Musik von leeren Tanzflächen in viele Wohnzimmer. Mittlerweile darf auf Außenflächen wieder getanzt werden - unter Einhaltung von Hygienevorschriften. Drinnen sind Tanzveranstaltungen bisher nicht erlaubt.