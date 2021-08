Ehrenmord Mord an Schwester: Zwei Brüder in Untersuchungshaft

Berlin. Zwei Brüder sitzen in Untersuchungshaft, weil sie dringend tatverdächtig sind, ihre Schwester getötet zu haben. Die beiden Afghanen im Alter von 22 und 25 Jahren begingen die Tat mutmaßlich „aus gekränktem Ehrgefühl“, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Das Leben der 34-Jährigen Mutter zweier Kinder habe sich nicht mit den Moralvorstellungen der Brüder gedeckt.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Frau bereits am 13. Juli in Berlin getötet. Ihre Leiche sei noch am selben Tag in einem Koffer mit der Bahn nach Bayern gebracht und dort vergraben worden. Einer der beiden Brüder soll dort wohnen. In der Nähe seiner Adresse sei eine Frauenleiche gefunden worden, die allerdings noch nicht obduziert worden sei.

Ehrenmord an Schwester: Brüder bereits seit Mittwoch in Untersuchungshaft

Die beiden Brüder befinden sich bereits seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Ermittler kamen ihnen auf die Spur, nachdem sie die Aufnahmen der Überwachungskameras eines Bahnhofs sowie Funkzellendaten und Zeugenaussagen ausgewertet haben, heißt es weiter.

Der Fall erinnert an den Tod von Hatun Sürücü vor 16 Jahren. Die damals 23-Jährige wurde im Februar 2005 in Tempelhof getötet. Ihr damals 20-jähriger Bruder damals Ayhan schoss ihr dreimal in den Kopf. Er wurde später verurteilt, saß bis 2014 in Haft und wurde danach in die Türkei abgeschoben.

Hatun Sürücü hatte sich zuvor von ihrem Mann, einem Cousin, mit dem sie in der Heimat im Alter von 16 Jahren zwangsverheiratet wurde, abgewandt. Noch vor der Geburt ihres Sohnes ging sie zurück nach Berlin, wo sie zunächst bei ihren Eltern in Kreuzberg lebte, dann allerdings aus der Wohnung auszog, kein Kopftuch mehr trug und begann, sich eine berufliche Zukunft aufzubauen.

Sürücü wandte sich mehrfach erfolglos an die Polizei

Bereits vor ihrem Tod wurde sie mehrfach von ihren Brüdern bedroht, wandte sie sich auch an die Berliner Polizei, fand dort jedoch kein Gehör. Heute erinnert ein Gedenkstein am Ort ihrer Ermordung an der Oberlandstraße an sie.