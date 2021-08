Initiative „Berlin autofrei“ sammelt 50.333 Unterschriften

Berlin. Sie wollen den Verkehr in der Berliner Innenstadt drastisch reduzieren – und haben dafür mehr als 50.000 Unterstützer gefunden: Vertreterinnen und Vertreter der Initiative „Volksentscheid Berlin autofrei“ haben am Donnerstagnachmittag ihre Unterschriftensammlung an die Senatsinnenverwaltung übergeben. 20.000 gültige Unterschriften werden benötigt, um ein Volksbegehren einzuleiten, 50.333 sind nach Angaben der Initiative in drei Monaten gesammelt worden.

Damit sei man in Berlin die Initiative mit dem fünft erfolgreichsten Antrag auf ein Volksbegehren, sagte Sprecher Manuel Wiemann. Obwohl davon auszugehen ist, dass ein Teil der Stimmen nicht gültig ist – bei dem Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ war es zuletzt ein Drittel der Unterschriften – ist zu erwarten, dass die nächste Stufe erreicht wird.

Straßen innerhalb des Berliner S-Bahnrings sollen autoreduziert werden

Die Pläne des „Volksentscheids Berlin autofrei“ sind weitreichend: Die Initiatoren wollen alle Straßen innerhalb des S-Bahnrings, außer Bundesstraßen, nach einer vierjährigen Übergangszeit in autoreduzierte Straßen umwandeln. Neben Fuß- und Radverkehr soll dort noch der öffentliche Personennahverkehr erlaubt sein. Hinzu kommen Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Müllabfuhr und Taxen, die die Innenstadt weiter befahren dürften.

Ausnahmen sieht die Initiative zudem für den Wirtschafts- und Lieferverkehr sowie für Menschen, die aus Mobilitätsgründen auf das Auto angewiesen sind, vor. Private Fahrten sollen nur noch mit einer Genehmigung möglich sein, die in einem Online-Verfahren erteilt wird. Maximal zwölf Mal pro Jahr soll es eine solche jeweils für 24 Stunden gültige Erlaubnis geben.

Initiative „Berlin autofrei“ erntet deutliche Kritik

Der Volksentscheid ist deshalb auch auf deutliche Kritik gestoßen. Der ADAC Berlin-Brandenburg befürchtete mit Blick auf die Anträge für private Fahrten etwa ein „Bürokratie-Monster“. Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion sieht in einer autofreien Innenstadt einen „viel zu weitreichenden Eingriff in die freie Entscheidung der Menschen“. „Statt eines radikalen Verbots bedarf es an allen Stellen der Stadt vernünftiger, pragmatischer Maßnahmen, die für alle ein besseres Angebot für eine attraktive und nachhaltige Mobilität liefern“, so Schmidt.

Initiativen-Sprecher Wiemann weist den Vorwurf des „Bürokratie-Monsters“ zurück und verweist darauf, dass die Anträge online erledigt werden könnten. Zudem betont er, dass für die Umsetzung des Gesetzentwurfs – das sogenannte „Berliner Gesetz für gemeinwohlorientierte Straßennutzung“ – keine baulichen Maßnahmen erforderlich seien – auch das sei ein Vorteil, der eine unbürokratische Umsetzung ermöglichen würde.

Wird das Erreichen der erforderlichen 20.000 Unterschriften bestätigt, wäre das Abgeordnetenhaus am Zug und könnte sich den Gesetzentwurf zu eigen machen. Gerechnet wird damit aber nicht, sagte Initiativen-Sprecher Wiemann. Stattdessen stelle man sich bereits auf eine nächste Sammelphase im kommenden Jahr ein. In der müssten knapp 180.000 Unterschriften innerhalb von vier Monaten zusammenkommen. Wird auch das erreicht, wären die Berlinerinnen und Berliner 2023 aufgerufen, über den Volksentscheid abzustimmen.