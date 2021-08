Nicht-binäre Person in Lichtenberg mit Waffe bedroht

Ein Mann hat am Mittwochabend eine nicht-binäre Person in Lichtenberg mit einer Pistole bedroht. Dabei wurde er gefilmt.

Berlin. Erst geht der Mann weiter, dann dreht er sich um, zieht eine Pistole und hält sie in Richtung der Kamera. Sofort werden die Bilder unübersichtlich und zeugen von der Flucht der Person, die die Situation filmt. Hochgeladen wurde das Video auf Instagram von „Miss Toto Rogers“ – eine nicht-binäre Person, die offensichtlich am Mittwochabend in Lichtenberg mit einer Schusswaffe bedroht wurde.

Dass es sich um einen queer-feindlichen Vorfall gehandelt hat, bestätigte die Berliner Polizei am Donnerstag nicht. In der Meldung zum Vorfall ist lediglich davon die Rede, dass am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr an der Bernhard-Bästlein-Straße in Fennpfuhl eine 24 Jahre alte Person mit einer Waffe bedroht wurde. Dieser wurde zuvor damit gedroht, erschossen zu werden. Zum Motiv ist nichts zu lesen.

Nicht-binäre Person bedroht, Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Die Instagram-Story des mutmaßlichen Opfers legt jedoch nahe, dass dessen sexuelle Identität der Grund für den Übergriff war. Denn es handelt sich um eine nicht-binäre Person – also einen Menschen, der sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt. „Wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, ist es für Queers nicht sicher in Berlin“, schrieb Miss Toto Rogers auf Instagram.

Der Angreifer habe zuvor etwas von „Trans“ gesagt. Dass auch die Polizei durchaus diesen Anfangsverdacht hegt, zeigt, dass der für politisch motivierte Delikte zuständige Staatsschutz ermittelt.

Elf ähnliche Übergriffe in den vergangenen vier Wochen

Allein elf Übergriffe auf Menschen, die vermeintlich erkennbar keine heterosexuelle Orientierung oder binäre Identität haben, vermeldete die Berliner Polizei in den vergangenen vier Wochen. Besonders drastisch war ein Vorfall in Pankow Anfang Juli. Dort wurde Stefan N. vor seinem Wohnhaus so stark verprügelt, dass er mit einem dreifachen Kieferbruch und einem gebrochenen Finger ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Grund der Täter: Er sah ihnen „zu schwul“ aus.

„Wir sind total entsetzt über das, was hier gerade passiert“, sagt Bastian Finke, Leiter des schwulen Anti-Gewalt-Projekts „Maneo“. Vorurteile gegen Menschen, deren Identität nicht der vermeintlichen Norm angehöre, gebe es schon lange, aber aktuell würden viele denken, sie nun herauslassen zu können. Die Stimmung sei aktuell allgemein sehr aggressiv und es scheine eine entsprechende Enthemmung zu geben.

„Fürchterliche und menschenverachtende Gewalt“

Während der Corona-Zeit seien Veranstaltungen abgesagt und die Orte, an denen sich die queere Szene trifft, geschlossen worden. „Wir waren für einen erheblichen Teil der Gesellschaft unsichtbar.“ Spätestens seit dem Christopher Street Day Ende Juli sei die Szene wieder sichtbar. Finke wünscht sich mehr Solidarität aus der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. „Wir haben es hier mit einer fürchterlichen und menschenverachtenden Gewalt zu tun und das muss auch klar so benannt werden.“