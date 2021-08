SPD plant „Neustart“-Programm für Berliner Branchen

Berlin. Die Berliner SPD möchte mit einem Neustart-Programm den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Branchen aus der Krise heraushelfen. Bis zu einer Milliarde Euro wollen die Sozialdemokraten in den Jahren 2022 bis 2025 für das Hotel-und Gastgewerbe, die Veranstaltungswirtschaft, den Einzelhandel und die Kultur ausgeben, sagten die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh am Dienstag.

Wie genau das Geld verteilt werden soll, sei noch nicht verhandelt, räumte Spitzenkandidatin Giffey bei der Präsentation auf der Terrasse des Weekend-Clubs am Alexanderplatz ein. Es gehe aber vor allem um eine Haltung. „Gäste sind uns herzlich willkommen. Wir brauchen in Berlin die Internationalität.“

Corona-Krise in Berlin: Hilfen für Hotels und Gaststätten

Den Großteil des Geldes, das bereits die amtierende rot-rot-grüne Koalition als Schulden aufgenommen und als Reserve für die Krisenbewältigung zurückgelegt hat, soll für weitere Überbrückungshilfen an die Betriebe fließen, falls der Bund nicht ausreichend zahle. „Wenn sich der Bund nicht mehr beteiligt, springt Berlin ein“, sagte Saleh: „Dafür nehmen wir notfalls viel Geld in der Hand.“ Zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik müsse klotzen, wenn es aus der Krise hinausgehe.

Konkret haben sich die Sozialdemokraten Hilfen für die einzelnen Branchen ausgedacht. Gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga soll ein Campus entwickelt werden, wo Fachkräfte aus- und weitergebildet werden und wo sich die Unternehmen mit den vielen Start-Ups der so genannten Hospitality-Branche vernetzen sollten. Dieser Campus könnte in der Urban Tech Republic, dem Technologiepark auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel entstehen, schlug der Dehoga-Präsident Christian Andresen vor. Er nannte den Verlust von Mitarbeitern von Hotels und Gaststätten in der Pandemie als großes Problem für den Neustart. 13.000 Beschäftigte, das seien zehn bis 15 Prozent, hätten sich in den langen Lockdown-Phasen bereits anders orientiert.

Corona Berlin: Sondernutzung für Straßenland soll zwei Jahre lang wegfallen

Der Gastronomie wollen die Sozialdemokraten darüber hinaus die Gebühren für Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes für 2022 und 2023 erlassen.

Das Gleiche soll auch dem Einzelhandel zugute kommen. Dabei geht es um niedrige einstellige Millionenbeträge, Saleh sprach von zwei bis sechs Millionen Euro pro Jahr, die das Land den Bezirken ersetzen soll. Der Handel soll darüber hinaus bei der Bildung von Einkaufsstraßen AGs unterstützt werden. Ferner will die SPD Kiez- oder Innenstadtbudgets, aus denen bessere Sauberkeit, Begrünung oder mal eine Bank finanziert werden sollten.

Die Veranstaltungswirtschaft soll durch das gezielte Anwerben von Messen und Kongressen gefördert werden. Derzeit würden die Märkte neu verteilt, hieß es. Da müsse Berlin dabei sein. Auch für die Messe- und Kongressveranstalter solle es weitere Überbrückungshilfen geben. Andresen betonte, all diese Branchen hingen zusammen und könnten nur mit Kunden von außen überleben. Sollten die Besucher weiter ausbleiben, würde die Infrastruktur an Hotels und anderen Anbietern wegbrechen.

Kultur Berlin: Einen Tag lang freien Eintritt für alle

Für die Kultur planen die Sozialdemokraten unter anderem Werbekostenzuschüsse, damit sie ihre Angebote auch in der Region und in Deutschland besser bekannt machen können. Es gebe einen „Produktionsstau“ in vielen Häusern, die zwar proben, aber ihre Aufführungen nicht zeigen durften, sagte Berndt Schmidt, der Intendant des Friedrichstadtpalastes. Um Publikum in die Clubs, Theater und Konzerhallen zu locken sollte jeder Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren einen Kulturgutschein über 100 Euro erhalten. Das sei auch als Dankeschön an die jungen Leute gedacht, die stark unter der Pandemie gelitten hätten. Außerdem sollen Berlins Kulturorte an einem Tag freien Eintritt für jede Berlinerin und jeden Berliner anbieten.

Von Seiten der grünen Koalitionspartner hieß es am Dienstag, man mache in der Zuständigkeit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop bereits all das, was die SPD nun „mit Verve“ fordere. „Bis auf die „Wenn-mir-nichts-mehr-einfällt-Gutscheine“, so Pop.