Konzert: Eric Clapton live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Eric Clapton spielt am 29. Mai 2022 ein Konzert in der Waldbühne Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Konzert: Am 29. Mai 2022 spielt Eric Clapton in der Waldbühne Berlin

Waldbühne Eric Clapton live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Der legendäre Gitarrist und Songwriter Eric Clapton kommt 2022 für einige wenige Konzerte nach Deutschland und wird im Rahmen seiner "Summer European Tour" am 29. Mai 2022 für ein Open-Air-Konzert Zwischenstopp in der Hauptstadt machen. Im Gepäck hat Clapton eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Cross Road Blues" und "Layla" und einige Überraschungen: Erstmals können die Fans von „Slowhand“ Clapton und Italo-Rocker Zucchero sich auf einen gemeinsamen Auftritt ihrer Gitarrenhelden freuen.

Eric Clapton gilt nicht nur als einer der besten und einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten, seine Persönlichkeit prägt auch seit mehr als 50 Jahren die gesamte Popmusik. Ohne ihn wären unvergessliche Singles wie "Forever Man", "Bad Love", "Running on Faith", "Motherless Child", "Change the World", "Blue Eyes Blue" oder "Call Me the Breeze" niemals entstanden.

Wo wird Eric Clapton spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Begehrter Konzertort: Die Waldbühne ist häufig ausverkauft, so wie hier bei einem Konzert von Schlagersänger Andreas Gabalier

Foto: Paul Zinken / dpa

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Eric Clapton in der Waldbühne sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert können ab 117,90 Euro (zzgl. Versandkosten) auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (29. Mai 2022) um 14.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 16.30 Uhr.

Der britische Sänger Eric Clapton

Foto: dpa

Welche Songs wird Eric Clapton in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Waldbühnen-Konzert davon abweichen, aber diese Songs spielte Eric Clapton bei seinem Auftritt im Februar 2020 in London:

Sunshine of Your Love Strange Brew White Room I Feel Free Tales of Brave Ulysses Sweet Wine Blue Condition Badge Pressed Rat and Wart Hog Had to Cry Today Presence of the Lord Well All Right Can't Find My Way Home Do What You Like / Toad

Zugabe:

Cross Road Blues

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Die Waldbühne hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Eric Clapton-Konzert.

Eric Clapton live in Berlin 2022, Sonntag, 29. Mai, Einlass ab 14:30 Uhr, Konzertbeginn 16:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin