Querdenker Demo Berlin: Protest gegen Corona-Maßnahmen bleibt verboten

Berlin. Das Berliner Verwaltungsgericht hat einen ersten Eilantrag der „Querdenken“-Demonstranten für diesen Sonntag zurückgewiesen. Angesichts der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus sei die Gefahr zu hoch, begründete das Gericht am Freitag die Entscheidung. „Vor dem Hintergrund der erwarteten Teilnehmerzahl, der Vielzahl der aus demselben Anlass angemeldeten Versammlungen und der Vernetzung der der ,Querdenker’-Szene zuzurechnenden Anmelder ist ein erheblicher Zu- und Abstrom von Versammlungsteilnehmern zu erwarten“, heißt es weiter. Der Antragsteller werde als Teil der „Querdenken“-Szene nicht zuverlässig die Gewähr dafür bieten, dass die infektionsschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten würden, so das Gericht.

Ein Organisator hatte für Sonntag eine Demonstration unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit, Wahrheit“ mit 3500 Personen durch Mitte angemeldet. Die Kläger haben nun die Möglichkeit, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) einzulegen. Am Freitagnachmittag lag dem OVG Berlin allerdings noch kein entsprechender Antrag vor. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Morgenpost. Dennoch bereite man sich auf einen Eilantrag vor und habe für Sonnabend einen Bereitschaftsdienst eingerichtet.

Wie das Verwaltungsgericht zudem mitteilte, sollte am Freitag über zwei weitere Eilanträge entschieden werden. Unter den Eilanträgen ist auch einer der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“, die geprüft werde. Die Anmelder wollten 22.500 Menschen mobilisieren, die am Sonntag auf der Straße des 17. Juni gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestieren.

Berlin: "Querdenker" mobilisieren trotz unklarer Lage

Trotz der unklaren Lagen mobilisieren die "Querdenker" ihre Anhänger. Nach Information der Morgenpost ist eine Spontanversammlung an der Parkbühne Wuhlheide geplant. Dort findet ab 17 Uhr eine Open-Air-Veranstaltung statt. Auch Gegendemonstranten wollen gegebenenfalls dort auflaufen.

Eine der größten Anti-Querdenker-Demonstrationen auf der Altonaer Straße soll unabhängig von den Verboten stattfinden. Die Initiative „Geradedenken“ plant dort eine Gegenveranstaltung mit rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

„Sollten die Demonstrationen von 'Querdenken' verboten werden, feiern wir, dass wir zugelassen sind – mit Maske und Abstand“, sagte Christian Mast, Gründer der Initiative, der Berliner Morgenpost.

Demos in Berlin verboten - diese Kundgebungen sind betroffen:

Am Donnerstagabend hatte die Polizei eine Liste der insgesamt zwölf verbotenen Veranstaltungen veröffentlich. Ein weiteres Verbot kam am Freitagnachmittag hinzu. Diese Demonstrationen sind von dem Verbot betroffen:

„Das Jahr der Freiheit! und des Friedens - Das Leben nach der Pandemie“ (1. August 2021)

„Die Wiedererlangung unserer Grundrechte“ (31. Juli 2021)

„Wir für die Abschaffung der GEZ“ (31. Juli 2021)

„Berlin-Club-Demo- Demonstrations-Umzug für die vollständige Öffnung von Kultur, Clubs und Veranstaltungen aller Art“ (31. Juli 2021)

„Freischaffende Künstler für künstlerische Freiheit“ (31. Juli 2021)

„Musikalische Versammlung für Freiheit und Demokratie“ (31. Juli 2021)

„Friede, Freiheit, Wahrheit“ (1. August 2021)

„Unser Weg zum friedlichen Wohlstand für alle“ (1. August 2021)

„Mahnwache für das Grundgesetz“ (1. August 2021)

„Deutschland hat die Wahl“ (1. August 2021)

„Heimat und Weltfrieden“ (31. Juli 2021)

„Wir brauchen kompetente, ehrliche, anständige, zuverlässige, gemeinwohlorientierte und von den etablierten Parteien unabhängige Abgeordnete im Deutschen Bundestag“ (1. August 2021)

„Wasser… Ein Grundrecht in globalen Zeiten=Humanitäre Verpflichtung“ (1. August 2021)

"Die Polizei Berlin musste nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse, nach den umfassenden Erfahrungen mit diesen Protestbewegungen und in Abwägung sämtlicher Interessen, insbesondere auch dem hohen Gut der Versammlungsfreiheit, die in Rede stehenden Versammlungen verbieten", hieß es in der Mitteilung.

Betroffen sind laut Polizei Veranstaltungen, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederholt unter Beweis gestellt hätten, dass sie die Regeln des Infektionsschutzes nicht einhalten. Die Verantwortlichen dieser Veranstaltungen seien nicht willens oder in der Lage, "bei entsprechenden Verstößen ihre Verantwortung wahrzunehmen und regulierend gegenzusteuern."

Weiter hieß es, diese Punkte würden die verbotenen Veranstaltungen "in erheblichem Maße und ganz deutlich" unterscheiden von der Parade zum Christopher Street Day (CSD) am vergangenen Wochenende in Berlin. Kritiker der Verbote hatten zuvor darauf hingewiesen, dass es auch beim CSD zu Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen sei.

Innensenator Geisel: Berliner Polizei bereitet sich auf ein belastendes Wochenende vor

Trotz des Demonstrationsverbots bereitet sich die Polizei laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf ein belastendes Wochenende vor. Er spricht von einer erheblichen Hausforderung, da eine Hundertschaft im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz helfe, und aus diesem Bundesland sowie Nordrhein-Westfalen Einsatzkräfte der Polizei angefordert werden können. Auch aus Schleswig-Holstein gebe es keine Unterstützung, da dort am Sonnabend eine große Demonstration im Brunsbütteler Bürgerpark geplant ist. „Insofern sind Kräfte knapp“, sagte Geisel der Berliner Morgenpost.

Der Innensenator betonte auch, dass „inhaltlich keine Unterschiede“ zu anderen Versammlungen, etwa dem CSD gemacht würden. Allerdings hätten Anmelder von Querdenker-Demonstrationen für das Wochenende der Versammlungsbehörde schriftlich mitgeteilt, dass sie die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin missachten wollen. „Das Tragen einer Maske wurde explizit ausgeschlossen“, so Geisel. Daher hätte die Versammlungsbehörde nicht anders agieren können.

Sollten die Verbote vor Gericht standhalten, kündigte Geisel an, dass Versuche von Querdenkern dennoch am Wochenende in die Hauptstadt zu kommen, von der Polizei möglichst schon im Vorfeld unterbunden würden. In der Vergangenheit habe man beispielsweise Reisebusse wieder zurückgeschickt.

Berliner Polizei erwartet ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Corona-Leugnern

In Polizeikreisen geht man davon aus, dass sich Corona-Leugner mit den Einsatzkräften ein Katz-und-Maus-Spiel liefern werden. Es werden viele dezentrale Aktionen im gesamten Stadtgebiet erwartet. Wie die Berliner Morgenpost aus Sicherheitskreisen erfuhr, werden 14 von 16 Einsatz- und Alarmhundertschaften am Wochenende zur Verfügung stehen. Dabei wird die Berliner Polizei am Sonnabend von drei und am Sonntag von fünf bis sechs Einheiten aus anderen Bundesländern unterstützt.

Am Freitag spielte es für die Polizei keine Rolle, ob die Veranstaltungen verboten worden sind oder nicht. Rund um den Großen Tiergarten wurden Absperrungen aufgebaut. „Die Alarmierungen werden weiter Bestand haben, egal, wie das Verwaltungsgericht entscheidet“, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro.

