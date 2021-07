Querdenker Demo Berlin: Alle Infos zur geplanten Demonstration am 1. August 2021

Im vergangenen Jahr waren Demonstrationen der Querdenker-Bewegung in Berlin eskaliert. Nun soll es erneut zum Corona-Protest kommen.

Berlin. Die Stuttgarter Initiative "Querdenken-711" hat für den kommenden Sonntag, 1. August 2021, zu einer neuen Demonstration in Berlin aufgerufen. Der geplante Protest richtet sich gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Beworben wird die Veranstaltung wie zuletzt vor allem über den Messaging-Dienst Telegram.

Die Veranstaltung soll unter dem Motto "Das Jahr der Freiheit und des Friedens - Das Leben nach der Pandemie" stattfinden. Die Hauptkundgebung ist um 15.30 Uhr auf der Straße des 17. Juni geplant. Bereits um 11.30 Uhr soll es zu einem Aufzug in der Berliner Innenstadt kommen, wie es in dem Demonstrations-Aufruf heißt. Dieser sei allerdings nicht von "Querdenken-711" angemeldet worden.

Weiter heißt es auf der Veranstalter-Seite, dass insgesamt 70 Demonstrationen in der Zeit vom 2. bis 29. August 2021 auf der Straße des 17. Juni angemeldet worden seien.

Querdenker-Demos in Berlin: Eskalationen im vergangenen Jahr

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen vor dem Reichstag, ein Teilnehmer hält eine Reichsflagge.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Im vergangenen Jahr waren Demonstrationen der Querdenker-Bewegung in Berlin eskaliert.

Am 1. August 2020 hatten Zehntausende in der Hauptstadt protestiert und Corona-Auflagen wie Maskenpflicht und Mindestabstand missachtet - darunter zahlreiche Verschwörungsideologen, Reichsbürger und Rechtsextremisten.

Nur wenige Tage später, am 29. August, waren Demonstranten auf die abgesperrte Treppe des Reichstags gelangt. Zuvor war es immer wieder zu Flaschenwürfen auf Polizisten gekommen.

Am 18. November war in Berlin eine ähnliche Demonstration von der Polizei mit Hilfe von Wasserwerfern aufgelöst worden, weil fast niemand einen Mund-Nasen-Schutz trug.

Am Pfingstwochenende 2021 waren Demonstrationen der "Querdenker"-Bewegung in Berlin von Gerichten verboten worden. Laut einem Bericht der "Welt" wollen die Organisatoren verhindern, dass ein solches Verbot auch an diesem Wochenende greift. Es sei ein entsprechender Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingegangen.

Zuletzt war der Zulauf zu Demonstrationen aus dem Spektrum der Kritiker staatlicher Corona-Maßnahmen deutlich abgeschwächt. Dafür soll es in den Hochwasser-Gebieten zu Zwischenfällen mit Protagonisten aus der Querdenker-Szene gekommen sein.

Demos in Berlin: Auswahl geplanter Veranstaltungen in der Übersicht

In Berlin sind am kommenden Sonnabend etliche Demonstrationen geplant, wie aus einer Liste der Berliner Versammlungsbehörde hervorgeht. Darunter finden sich auch Gegen-Demonstrationen. Eine Auswahl der geplanten Aufzüge:

10 bis 16 Uhr: "Friede, Freiheit, Wahrheit " ,10117 Unter den Linden (AK) - Friedrichstr. - Oranienburgerstr. - Hackescher Markt - Spandauer Brücke - Dircksenstr. - Karl-Liebknecht-Str - Alexanderstr. - Otto-Braun-Str. - Grunerstr. - Gertraudenstr. - Spittelmarkt - Leipzigerstr. - Leipziger Platz - Potsdamer Platz - Ebertstr. - Platz des 18.März (EK)

,10117 Unter den Linden (AK) - Friedrichstr. - Oranienburgerstr. - Hackescher Markt - Spandauer Brücke - Dircksenstr. - Karl-Liebknecht-Str - Alexanderstr. - Otto-Braun-Str. - Grunerstr. - Gertraudenstr. - Spittelmarkt - Leipzigerstr. - Leipziger Platz - Potsdamer Platz - Ebertstr. - Platz des 18.März (EK) 10 - 18 Uhr: "Kein Raum für verschwörungsideologische- Coronaleugner_innen und Impfgegner_innen". 10117, Ebertstr.

10117, Ebertstr. 12 - 21 Uhr: " Geradedenken//Rave – Demo-Rave gegen Querdenken und andere Verschwörungsideologien", 10557, Großer Stern Alternative 1: Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor Alternative 2: Platz des 18. März inklusive der Straße rund um die Parkseite Brandenburger Tor

10557, Großer Stern Alternative 1: Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor Alternative 2: Platz des 18. März inklusive der Straße rund um die Parkseite Brandenburger Tor 14 -21 Uhr: "querdenken versenken #qdversenken (keine reptiloiden)" , 10557, Platz der Republik

, 10557, Platz der Republik 15.30 -20.30 Uhr: "Das Jahr der Freiheit und des Friedens - Das Leben nach der Pandemie", 10785, Straße des 17. Juni 31